ФОТО. «Старая гвардия в сборе». Селезнев встретился с Коноплянкой и Ротанем

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев, чей контракт принадлежит «Колосу», встретился с футболистом «Шахтера» Евгением Коноплянкой и главным тренером молодежной сборной Украины Русланом Ротанем.

«Старая гвардия в сборе. Евгений Коноплянка, следующая встреча в 2025?», — написал Селезнев.

Ранее Селезнев, Коноплянка и Ротань защищали цвета «Днепра».

В минувшем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

Контракт Селезнева с «Колосом» рассчитан до 30 июня текущего года.