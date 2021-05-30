ФОТО. «Старая гвардия в сборе». Селезнев встретился с Коноплянкой и Ротанем

35-летний украинский форвард Евгений Селезнев, чей контракт принадлежит «Колосу», встретился с футболистом «Шахтера» Евгением Коноплянкой и главным тренером молодежной сборной Украины Русланом Ротанем.
«Старая гвардия в сборе. Евгений Коноплянка, следующая встреча в 2025?», — написал Селезнев.
Ранее Селезнев, Коноплянка и Ротань защищали цвета «Днепра».
В минувшем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.
Контракт Селезнева с «Колосом» рассчитан до 30 июня текущего года.
Источник — Instagram
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