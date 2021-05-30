ГВАРДИОЛА: «Ман Сити вернется сильнее. Надеюсь, не последний финал ЛЧ»

«Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов проиграл «Челси» 0:1, а наставник Хосеп Гвардиола считает, что команда заслужила забить один гол.
«Невероятный сезон для нас. Игра была близкой, у нас были шансы, и во втором тайме «Манчестер Сити» был смелым и заслужил свой гол. К сожалению, не удалось забить».
«Манчестер Сити» вернется сильнее. Надеюсь, это не последний наш финал Лиги чемпионов. Еще сыграем здесь».
«А сейчас для игроков важно отдохнуть и подготовиться к сезону», - сказал Гвардиола.
Источник — BBC
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Все по делу, Тухель знал, что делать, хотел победы и команда пошла за ним.
А Гварди пусть идет мудрит дальше
Все по делу, Тухель знал, что делать, хотел победы и команда пошла за ним.
А Гварди пусть идет мудрит дальше
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