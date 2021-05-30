ГВАРДИОЛА: «Ман Сити вернется сильнее. Надеюсь, не последний финал ЛЧ»

Наставник считает, что сейчас главное - отдохнуть

  • 30.05.2021 10:23
  • 1624 просмотра
  • 3 комментария
ГВАРДИОЛА: «Ман Сити вернется сильнее. Надеюсь, не последний финал ЛЧ»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов проиграл «Челси» 0:1, а наставник Хосеп Гвардиола считает, что команда заслужила забить один гол.

«Невероятный сезон для нас. Игра была близкой, у нас были шансы, и во втором тайме «Манчестер Сити» был смелым и заслужил свой гол. К сожалению, не удалось забить».

«Манчестер Сити» вернется сильнее. Надеюсь, это не последний наш финал Лиги чемпионов. Еще сыграем здесь».

«А сейчас для игроков важно отдохнуть и подготовиться к сезону», - сказал Гвардиола.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    stopor2016
      stopor2016, 30.05.2021 11:02
    0
    Пора менять тактику , этот опостылевший "вальс" поперёк поля и нет ударов по воротам...
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 30.05.2021 11:00
    +1
    Зараз Седан розкаже тобі, хто ти такий))
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 30.05.2021 10:47
    0
    Чем это заслужили, интересно? Проваляли ваньку весть матч с твоими экспериментами, за первый тайм Челси могло тройку ложить, если бы не кривоногий Вернер. И на второй тайм - без изменений состава. Я не говорю про тактику - ее просто не было. Держали мяч, чтобы Челси поменьше забило, ибо Челси сразу обостряло, а МС просто держало мяч. Выпустил на усиление Агуеро, которого полсезона мариновал на лавке, на что надеялся? Финальный штурм позволило само Челси, а МС вообще не знало, что делать, тупые забросы вперед. На последних секундах пас назад на вратаря вместо заброса в штрафную. Ужас. Если бы на последней минуте Махрез попал в ворота, а не чуть выше, то это было бы незаслуженно. Но как весь МанСити был без мысли и кривоног, так и у Махреза мяч срезался.
    Все по делу, Тухель знал, что делать, хотел победы и команда пошла за ним.
    А Гварди пусть идет мудрит дальше
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 30.05.2021 11:00
    +1
    Зараз Седан розкаже тобі, хто ти такий))
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 30.05.2021 11:02
    0
    Пора менять тактику , этот опостылевший "вальс" поперёк поля и нет ударов по воротам...
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 30.05.2021 10:47
    0
    Чем это заслужили, интересно? Проваляли ваньку весть матч с твоими экспериментами, за первый тайм Челси могло тройку ложить, если бы не кривоногий Вернер. И на второй тайм - без изменений состава. Я не говорю про тактику - ее просто не было. Держали мяч, чтобы Челси поменьше забило, ибо Челси сразу обостряло, а МС просто держало мяч. Выпустил на усиление Агуеро, которого полсезона мариновал на лавке, на что надеялся? Финальный штурм позволило само Челси, а МС вообще не знало, что делать, тупые забросы вперед. На последних секундах пас назад на вратаря вместо заброса в штрафную. Ужас. Если бы на последней минуте Махрез попал в ворота, а не чуть выше, то это было бы незаслуженно. Но как весь МанСити был без мысли и кривоног, так и у Махреза мяч срезался.
    Все по делу, Тухель знал, что делать, хотел победы и команда пошла за ним.
    А Гварди пусть идет мудрит дальше
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности