ВИДЕО. Чемпионы! Эмоции футболистов Челси после победы в финале ЛЧ

В субботу «Челси» стал победителем Лиги чемпионов, в финальном поединке обыграв «Манчестер Сити» со счетом 1:0.
После матча лондонцы в раздевалке не сдерживали эмоций, бурно празднуя свой триумф.
Boss. 🍾#ChelseaChampions #UCLFinal pic.twitter.com/sa5KHaBdJL— Champions of Europe 🏆 (@ChelseaFC) May 29, 2021
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Источник — Twitter
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