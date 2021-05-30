Мэйсон МАУНТ: «Пройти весь путь до конца в ЛЧ – это особый случай»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал победу лондонского клуба в финале Лиги чемпионов.

«У «Сити» топовые игроки, матч получился очень тяжелый. Мы забили один гол почти что в контратаке и потом оборонялись изо всех сил. Не передать словами, что это для нас значит. Невозможно выразить это словами! Я играл с «Челси» в двух финалах, и мы оба проиграли. Это очень больно. И вот, пройти весь путь до конца в Лиге чемпионов - это особый случай».