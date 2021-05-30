Сесар АСПИЛИКУЭТА: «Победили заслуженно. все проделали невероятную работу»

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился эмоциями после победы в финальном матче Лиги Чемпионов.

«Когда играешь за такой клуб, как «Челси», всегда смотришь в будущее. Мы празднуем, мы чемпионы, но это пройдет, и мы хотим бороться за победу во всех турнирах. Рад, что сегодня поднял трофей, которого не хватало в моей коллекции. Много эмоций. У нас был тяжелый сезон, но мы завершили его наилучшим возможным образом. Заслуженно. Вся команда, подготовка со стороны тренерского штаба, весь клуб - все проделали невероятную работу».