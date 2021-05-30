Сесар АСПИЛИКУЭТА: «Победили заслуженно. все проделали невероятную работу»

Защитник «Челси» поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов

  • 30.05.2021 02:53
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Сесар АСПИЛИКУЭТА: «Победили заслуженно. все проделали невероятную работу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился эмоциями после победы в финальном матче Лиги Чемпионов.

«Когда играешь за такой клуб, как «Челси», всегда смотришь в будущее. Мы празднуем, мы чемпионы, но это пройдет, и мы хотим бороться за победу во всех турнирах. Рад, что сегодня поднял трофей, которого не хватало в моей коллекции. Много эмоций. У нас был тяжелый сезон, но мы завершили его наилучшим возможным образом. Заслуженно. Вся команда, подготовка со стороны тренерского штаба, весь клуб - все проделали невероятную работу».

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Источник — УЕФА

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