Тухель впервые встретился с Абрамовичем после победы Челси в финале ЛЧ

Немецкий специалист рассчитывает подписать новый контракт с лондонским клубом

  • 30.05.2021 02:32
  • 656 просмотров
  • 1 комментарий
Тухель впервые встретился с Абрамовичем после победы Челси в финале ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Томас Тухель впервые встретился с владельцем клуба Романом Абрамовичем после победы «синих» в финале Лиги чемпионов.

47-летний специалист возглавил «Челси» в конце января этого года и не только наладил игру лондонской команды, но и привел «синих» к триумфу в главном клубном евротурнире. Тогда Тухель подписал с «Челси» контракт до конца сезона и признался, что его не спасет даже пятилетнее соглашение, если он будет плохо работать.

После своей встречи с Абрамовичем на поле стадиона «Драгау» немец сообщил, что скоро будет заключен новый контракт.

«Я не уверен на 100 процентов, но, возможно, у меня будет новый контракт с «Челси» после этой победы. Мой менеджер что-то говорил по этому поводу. Я разговаривал с владельцем (Романом Абрамовичем) прямо сейчас на поле, и это был лучший момент для первой нашей встречи!», – сказал Тухель.

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Источник — Sky Sports

(4 голоса)

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Комментарии
    maxno
    online
      maxno, 30.05.2021 02:38
    +1
    Наладил паровоз в челси против сильных команд а против слабых 3 по10 бальной системе!!!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 30.05.2021 02:38
    +1
    Наладил паровоз в челси против сильных команд а против слабых 3 по10 бальной системе!!!
    Ссылка
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