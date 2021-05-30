Тухель впервые встретился с Абрамовичем после победы Челси в финале ЛЧ

Главный тренер «Челси» Томас Тухель впервые встретился с владельцем клуба Романом Абрамовичем после победы «синих» в финале Лиги чемпионов.

47-летний специалист возглавил «Челси» в конце января этого года и не только наладил игру лондонской команды, но и привел «синих» к триумфу в главном клубном евротурнире. Тогда Тухель подписал с «Челси» контракт до конца сезона и признался, что его не спасет даже пятилетнее соглашение, если он будет плохо работать.

После своей встречи с Абрамовичем на поле стадиона «Драгау» немец сообщил, что скоро будет заключен новый контракт.

«Я не уверен на 100 процентов, но, возможно, у меня будет новый контракт с «Челси» после этой победы. Мой менеджер что-то говорил по этому поводу. Я разговаривал с владельцем (Романом Абрамовичем) прямо сейчас на поле, и это был лучший момент для первой нашей встречи!», – сказал Тухель.