ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в финале Лиги чемпионов

В финальном поединке Лиги чемпионов «Манчестер Сити» проиграл «Челси» со счетом 0:1.
Предлагаем вашему вниманию видео пресс-конференции главного тренера манчестерского клуба Хосепа Гвардиолы.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.