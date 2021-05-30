ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в финале Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал поражение от «Челси»

  • 30.05.2021 02:08
  • 1388 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на поражение в финале Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В финальном поединке Лиги чемпионов «Манчестер Сити» проиграл «Челси» со счетом 0:1.

Предлагаем вашему вниманию видео пресс-конференции главного тренера манчестерского клуба Хосепа Гвардиолы.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    maxno
    online
      maxno, 30.05.2021 02:48
    0
    МАН СИТИ САМАЯ КЛАССНАЯ КОМАНДА ВМИРЕ!!!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 30.05.2021 02:45
    0
    ПЕП ТВОЙ СЛЕДУЩИЙ КЕЙН ПРИДЁТ БУДЕТ 4 КУБКА ЗА СЕЗОН!!!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 30.05.2021 02:48
    0
    МАН СИТИ САМАЯ КЛАССНАЯ КОМАНДА ВМИРЕ!!!
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 30.05.2021 02:45
    0
    ПЕП ТВОЙ СЛЕДУЩИЙ КЕЙН ПРИДЁТ БУДЕТ 4 КУБКА ЗА СЕЗОН!!!
    Ссылка
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