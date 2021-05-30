Кай ХАВЕРЦ: «Ждал этого момента 15 лет»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц, который стал автором победного гола в финале Лиги чемпионов, поделился эмоциями после матча.
«Не знаю, что сказать. У меня действительно нет слов. Я ждал этого очень долго. Сейчас я хочу поблагодарить свою семью, родителей, бабушку и мою девушку. Не знаю, что и говорить. Ждал этого момента 15 лет, и вот это случилось».
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Источник — УЕФА
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