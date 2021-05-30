Нголо Канте признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Француз внес большой вклад в победу «Челси»

  • 30.05.2021 01:30
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Нголо Канте признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Челси» Нголо Канте признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов.

Игрок сборной Франции на протяжении всего матча был заметной фигурой в центре поля. Он не давал «Сити» спокойно разыгрывать мяч и прерывал атаки выверенными перехватами. В начале второго тайма Канте в ключевом эпизоде отобрал мяч у Кевина де Брюйне. При первой возможности стремился доставить мяч в атаку.

Канте признавался лучшим также в обоих полуфинальных матчах с «Реалом».

Лучшие игроки финалов Лиги чемпионов

2020: Кингсли Коман («Бавария»)
2019: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
2018: Гарет Бейл («Реал»)
2017: Криштиану Роналду («Реал»)
2016: Серхио Рамос («Реал»)
2015: Андрес Иниеста («Барселона»)
2014: Анхель Ди Мария («Реал»)
2013: Арьен Роббен («Бавария»)
2012: Дидье Дрогба («Челси»)
2011: Лионель Месси («Барселона»)
2010: Диего Милито («Интер»)
2009: Хави Эрнандес («Барселона»)
2008: Эдвин ван дер Сар («Манчестер Юнайтед»)
2007: Филиппо Индзаги («Милан»)
2006: Самюэль Это'о («Барселона»)
2005: Стивен Джеррард («Ливерпуль»)
2004: Деку («Порту»)
2003: Паоло Мальдини («Милан»)
2002: Зинедин Зидан («Реал»)
2001: Оливер Кан («Бавария»)

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Источник — УЕФА

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