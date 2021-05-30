Нголо Канте признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Челси» Нголо Канте признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов.

Игрок сборной Франции на протяжении всего матча был заметной фигурой в центре поля. Он не давал «Сити» спокойно разыгрывать мяч и прерывал атаки выверенными перехватами. В начале второго тайма Канте в ключевом эпизоде отобрал мяч у Кевина де Брюйне. При первой возможности стремился доставить мяч в атаку.

Канте признавался лучшим также в обоих полуфинальных матчах с «Реалом».

Лучшие игроки финалов Лиги чемпионов

2020: Кингсли Коман («Бавария»)

2019: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

2018: Гарет Бейл («Реал»)

2017: Криштиану Роналду («Реал»)

2016: Серхио Рамос («Реал»)

2015: Андрес Иниеста («Барселона»)

2014: Анхель Ди Мария («Реал»)

2013: Арьен Роббен («Бавария»)

2012: Дидье Дрогба («Челси»)

2011: Лионель Месси («Барселона»)

2010: Диего Милито («Интер»)

2009: Хави Эрнандес («Барселона»)

2008: Эдвин ван дер Сар («Манчестер Юнайтед»)

2007: Филиппо Индзаги («Милан»)

2006: Самюэль Это'о («Барселона»)

2005: Стивен Джеррард («Ливерпуль»)

2004: Деку («Порту»)

2003: Паоло Мальдини («Милан»)

2002: Зинедин Зидан («Реал»)

2001: Оливер Кан («Бавария»)