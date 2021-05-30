ФОТО. Порту стал синим. Как Челси выигрывал Лигу чемпионов

Лучшие фото с финального поединка Лиги чемпионов

  • 30.05.2021 01:06
  • 485 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Порту стал синим. Как Челси выигрывал Лигу чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 29 мая, состоялся финальный поединок Лиги чемпионов, в котором «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Предлагаем вашему вниманию фотогалерею решающего матча главного клубного евротурнира.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 30.05.2021 01:17
    0
    Так и Порту синие. И это за Челси. Нужно было в Марсель ехать! Или в Аргентину!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 30.05.2021 01:17
    0
    Так и Порту синие. И это за Челси. Нужно было в Марсель ехать! Или в Аргентину!
    Ссылка
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