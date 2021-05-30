ФОТО. Порту стал синим. Как Челси выигрывал Лигу чемпионов

В субботу, 29 мая, состоялся финальный поединок Лиги чемпионов, в котором «Челси» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию фотогалерею решающего матча главного клубного евротурнира.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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Источник — Sport.ua
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