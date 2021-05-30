У кого сколько трофеев? Челси выиграл Лигу чемпионов во второй раз

29 мая прошел финал Лиги чемпионов, в котором «Челси» победил «Манчестер Сити» (1:0).
«Челси» выиграл Лигу чемпионов во второй раз (первая победа датирована 2012 годом).
Больше всего титулов ЛЧ – у мадридского «Реала» (13 побед).
Все победители Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов)
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Источник — Sport.ua
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А Челси это самый эффективный клуб современности спонсируемый нефтяными толстосумами!!
Челси выиграл ЛЧ 2021, и пропасть между ним и Мансити с ПСЖ огромная !!!
/
Челси с 2003:
Англия :5чемп+5 кубок+3 к Лиги+2 СК=15 Англия.
Победитель 2ЛЧ + (1 раз финалист)
Победитель 2 ЛЕ.
Плюс ещё имеет шансы на выигрыш Суперкубка Европы и Клубного ЧМ.
/
Мансити с 2008: 5 чемп+ 2 кубка + 6 к Лиги +3 СК=16 Англия.
+ 0 еврокубков.
Финалист ЛЧ-2021.
/
ПСЖ с 2011 : 7чемп+6кубок+6 к Лиги + 8СК=27Франция + но только всего финалист ЛЧ2020.
Челси 2 КК + 1СКЕ.
МС 1КК..
ПСЖ 1КК.
А Челси это самый эффективный клуб современности спонсируемый нефтяными толстосумами!!
Челси выиграл ЛЧ 2021, и пропасть между ним и Мансити с ПСЖ огромная !!!
/
Челси с 2003:
Англия :5чемп+5 кубок+3 к Лиги+2 СК=15 Англия.
Победитель 2ЛЧ + (1 раз финалист)
Победитель 2 ЛЕ.
Плюс ещё имеет шансы на выигрыш Суперкубка Европы и Клубного ЧМ.
/
Мансити с 2008: 5 чемп+ 2 кубка + 6 к Лиги +3 СК=16 Англия.
+ 0 еврокубков.
Финалист ЛЧ-2021.
/
ПСЖ с 2011 : 7чемп+6кубок+6 к Лиги + 8СК=27Франция + но только всего финалист ЛЧ2020.
А Челси это самый эффективный клуб современности спонсируемый нефтяными толстосумами!!
Челси выиграл ЛЧ 2021, и пропасть между ним и Мансити с ПСЖ огромная !!!
/
Челси с 2003:
Англия :5чемп+5 кубок+3 к Лиги+2 СК=15 Англия.
Победитель 2ЛЧ + (1 раз финалист)
Победитель 2 ЛЕ.
Плюс ещё имеет шансы на выигрыш Суперкубка Европы и Клубного ЧМ.
/
Мансити с 2008: 5 чемп+ 2 кубка + 6 к Лиги +3 СК=16 Англия.
+ 0 еврокубков.
Финалист ЛЧ-2021.
/
ПСЖ с 2011 : 7чемп+6кубок+6 к Лиги + 8СК=27Франция + но только всего финалист ЛЧ2020.
Челси 2 КК + 1СКЕ.
МС 1КК..
ПСЖ 1КК.
А Челси это самый эффективный клуб современности спонсируемый нефтяными толстосумами!!
Челси выиграл ЛЧ 2021, и пропасть между ним и Мансити с ПСЖ огромная !!!
/
Челси с 2003:
Англия :5чемп+5 кубок+3 к Лиги+2 СК=15 Англия.
Победитель 2ЛЧ + (1 раз финалист)
Победитель 2 ЛЕ.
Плюс ещё имеет шансы на выигрыш Суперкубка Европы и Клубного ЧМ.
/
Мансити с 2008: 5 чемп+ 2 кубка + 6 к Лиги +3 СК=16 Англия.
+ 0 еврокубков.
Финалист ЛЧ-2021.
/
ПСЖ с 2011 : 7чемп+6кубок+6 к Лиги + 8СК=27Франция + но только всего финалист ЛЧ2020.
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