У кого сколько трофеев? Челси выиграл Лигу чемпионов во второй раз

Больше всего титулов ЛЧ – у мадридского «Реала» (13 побед)

  • 30.05.2021 00:15
  • 1327 просмотров
  • 8 комментариев
У кого сколько трофеев? Челси выиграл Лигу чемпионов во второй раз
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 мая прошел финал Лиги чемпионов, в котором «Челси» победил «Манчестер Сити» (1:0).

«Челси» выиграл Лигу чемпионов во второй раз (первая победа датирована 2012 годом).

Больше всего титулов ЛЧ – у мадридского «Реала» (13 побед).

Все победители Лиги чемпионов (Кубка европейских чемпионов)

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.05.2021 00:36
    0
    euro2012_za_2012euro, 30.05.2021 00:35
    В еврокубках деньги шейхов пока никак не помогают!!!
    А Челси это самый эффективный клуб современности спонсируемый нефтяными толстосумами!!
    Челси выиграл ЛЧ 2021, и пропасть между ним и Мансити с ПСЖ огромная !!!
    /
    Челси с 2003:
    Англия :5чемп+5 кубок+3 к Лиги+2 СК=15 Англия.
    Победитель 2ЛЧ + (1 раз финалист)
    Победитель 2 ЛЕ.
    Плюс ещё имеет шансы на выигрыш Суперкубка Европы и Клубного ЧМ.
    /
    Мансити с 2008: 5 чемп+ 2 кубка + 6 к Лиги +3 СК=16 Англия.
    + 0 еврокубков.
    Финалист ЛЧ-2021.
    /
    ПСЖ с 2011 : 7чемп+6кубок+6 к Лиги + 8СК=27Франция + но только всего финалист ЛЧ2020.
    Да и раньше Челси больше выиграл чем МС + ПСЖ:
    Челси 2 КК + 1СКЕ.
    МС 1КК..
    ПСЖ 1КК.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.05.2021 00:35
    0
    В еврокубках деньги шейхов пока никак не помогают!!!
    А Челси это самый эффективный клуб современности спонсируемый нефтяными толстосумами!!
    Челси выиграл ЛЧ 2021, и пропасть между ним и Мансити с ПСЖ огромная !!!
    /
    Челси с 2003:
    Англия :5чемп+5 кубок+3 к Лиги+2 СК=15 Англия.
    Победитель 2ЛЧ + (1 раз финалист)
    Победитель 2 ЛЕ.
    Плюс ещё имеет шансы на выигрыш Суперкубка Европы и Клубного ЧМ.
    /
    Мансити с 2008: 5 чемп+ 2 кубка + 6 к Лиги +3 СК=16 Англия.
    + 0 еврокубков.
    Финалист ЛЧ-2021.
    /
    ПСЖ с 2011 : 7чемп+6кубок+6 к Лиги + 8СК=27Франция + но только всего финалист ЛЧ2020.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.05.2021 00:34
    0
    А ПСЖ и Мансити где?
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 30.05.2021 00:31
    +1
    80-е эра настоящего футбола
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 30.05.2021 00:29
    +1
    За Челси были цифры. 2012 - 2021. Следующий в 2102?
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 30.05.2021 00:26
    -2
    Следующий пункт назначения - обойти МЮ.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 30.05.2021 00:25
    +2
    Не так и много клубов! Не такое это простое дело - ЛЧ. Не хватает украинских представителей!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 30.05.2021 00:24
    +3
    Ред стар - еле догадался, что это Црвена звезда!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 30.05.2021 00:24
    +3
    Ред стар - еле догадался, что это Црвена звезда!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 30.05.2021 00:25
    +2
    Не так и много клубов! Не такое это простое дело - ЛЧ. Не хватает украинских представителей!
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 30.05.2021 00:31
    +1
    80-е эра настоящего футбола
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 30.05.2021 00:29
    +1
    За Челси были цифры. 2012 - 2021. Следующий в 2102?
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.05.2021 00:36
    0
    euro2012_za_2012euro, 30.05.2021 00:35
    В еврокубках деньги шейхов пока никак не помогают!!!
    А Челси это самый эффективный клуб современности спонсируемый нефтяными толстосумами!!
    Челси выиграл ЛЧ 2021, и пропасть между ним и Мансити с ПСЖ огромная !!!
    /
    Челси с 2003:
    Англия :5чемп+5 кубок+3 к Лиги+2 СК=15 Англия.
    Победитель 2ЛЧ + (1 раз финалист)
    Победитель 2 ЛЕ.
    Плюс ещё имеет шансы на выигрыш Суперкубка Европы и Клубного ЧМ.
    /
    Мансити с 2008: 5 чемп+ 2 кубка + 6 к Лиги +3 СК=16 Англия.
    + 0 еврокубков.
    Финалист ЛЧ-2021.
    /
    ПСЖ с 2011 : 7чемп+6кубок+6 к Лиги + 8СК=27Франция + но только всего финалист ЛЧ2020.
    Да и раньше Челси больше выиграл чем МС + ПСЖ:
    Челси 2 КК + 1СКЕ.
    МС 1КК..
    ПСЖ 1КК.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.05.2021 00:35
    0
    В еврокубках деньги шейхов пока никак не помогают!!!
    А Челси это самый эффективный клуб современности спонсируемый нефтяными толстосумами!!
    Челси выиграл ЛЧ 2021, и пропасть между ним и Мансити с ПСЖ огромная !!!
    /
    Челси с 2003:
    Англия :5чемп+5 кубок+3 к Лиги+2 СК=15 Англия.
    Победитель 2ЛЧ + (1 раз финалист)
    Победитель 2 ЛЕ.
    Плюс ещё имеет шансы на выигрыш Суперкубка Европы и Клубного ЧМ.
    /
    Мансити с 2008: 5 чемп+ 2 кубка + 6 к Лиги +3 СК=16 Англия.
    + 0 еврокубков.
    Финалист ЛЧ-2021.
    /
    ПСЖ с 2011 : 7чемп+6кубок+6 к Лиги + 8СК=27Франция + но только всего финалист ЛЧ2020.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.05.2021 00:34
    0
    А ПСЖ и Мансити где?
    Ссылка
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