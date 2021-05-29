Сергей КОВАЛЕЦ: «Нужно отдать должное Ротаню»

Специалист – о неудачах молодежной сборной Украины

  • 29.05.2021 23:58
  • 732 просмотра
  • 4 комментария
Сергей КОВАЛЕЦ: «Нужно отдать должное Ротаню»

Экс-главный тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец поделился своими впечатлениями о выступлении нашей «молодежки» на Мемориале Валерия Лобановского, который завершился в Киеве.

«Нужно отдать должное главному тренеру Руслану Ротаню, который всю вину за неудачу нашей сборной взял на себя. Конечно, все мы ждали от хозяев более содержательной игры. Вполне возможно, что тех двух дней оказалось недостаточно для качественной подготовки к турниру, наверняка негативно сказалось и отсутствие нескольких ведущих игроков. В этом возрасте это немаловажный фактор. Хотя ничего страшного не произошло. Наша смена обогатилась игровой практикой, ценным международным опытом, да и на этом этапе все же, главное - подготовить кандидатов в национальную сборную Украины, и постараться удачно пройти отборочный турнир континентального чемпионата.

И нечего Руслану Ротаню сокрушаться, что по разным причинам не смог задействовать боевой состав. Наоборот, это был отличный повод просмотреть побольше претендентов на место в сборной. Припоминается, когда в 2014 году я был у руля молодежной сборной Украины, то при подготовке к Кубку Содружества в Санкт-Петербурге тоже не мог рассчитывать на нескольких лидеров. На их место мы взяли новичков, и они не подвели. Пробились в финал, где одержали крупную победу над сборной России - 4:0. Кстати, именно тогда впервые о себе громко заявил Руслан Малиновский - нынешний лидер национальной сборной Украины.

Поэтому пожелаю Руслану Ротаню со своими помощниками скрупулезно поработать над ошибками и ликвидировав уязвимые места наша сборная станет лишь сильнее. Тем более, что талантливых ребят хватает».

Добавим, что молодёжная сборная Украины на Мемориале Лобановского проиграла два матча Азербайджану и Узбекистану.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Oleha1987
      Oleha1987, 30.05.2021 00:15
    0
    Взяв провину на себе???!!! Команда програє всім підряд, а він і далі тренує.
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 30.05.2021 00:13
    +1
    Шевчук и то с футболов ушёл а тут не совести ни достоинства
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 30.05.2021 00:07
    +1
    Че вы все его покрываете? Он уже один отбор провалил! Результата нету, от слова совсем, рисунка игры тоже не видно! Чего от него можно ждать, еще одного провала?
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 30.05.2021 00:07
    +3
    Да чего там...наградить егр
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 30.05.2021 00:07
    +3
    Да чего там...наградить егр
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 30.05.2021 00:13
    +1
    Шевчук и то с футболов ушёл а тут не совести ни достоинства
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 30.05.2021 00:07
    +1
    Че вы все его покрываете? Он уже один отбор провалил! Результата нету, от слова совсем, рисунка игры тоже не видно! Чего от него можно ждать, еще одного провала?
    Ссылка
    Oleha1987
      Oleha1987, 30.05.2021 00:15
    0
    Взяв провину на себе???!!! Команда програє всім підряд, а він і далі тренує.
    Ссылка
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