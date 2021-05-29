ФОТО. Жест вылупления птенца. На тренировке сборной разбили много яиц

Партнеры решили по-дружески поздравить именинника Виталия Миколенко

  • 29.05.2021 23:20
  • 1934 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Жест вылупления птенца. На тренировке сборной разбили много яиц
© УАФ

Субботний день, 29 мая, сборная Украины в Харькове начала рано. После завтрака в 08:30 уже в 10:20 вся команда была на поле «Солнечного». Традиционно – разминка в начале, дальше – выполнение тактических упражнений, а затем – реализация наработок в игровых сериях.

Для того, чтобы заметить, с каким рвением и самоотдачей относятся игроки к тем задач, которые ставит перед ними тренерский штаб, не нужно быть большим знатоком футбола. Желание попасть в состав, который будет отстаивать честь Украины на Евро-2020, бьет через край. Все работают настойчиво, при этом учитывая ноги партнеров, чтобы избежать ненужных столкновений.

В то же время концентрация в лагере национальной команды отнюдь не вредит позитивной атмосфере и чувству юмора. После завершения занятия партнеры решили по-дружески поздравить именинника Виталия Миколенко.

Пока защитник, сидя на мяче, давал интервью пресс-службе сборной, ребята разбили прямо на его голове несколько куриных яиц, присыпав их мукой. По мнению авторов розыгрыша, такой жест символизирует вылупления птенца, то есть – рождение.

Посмеявшись от души, ребята отправились в «Супериор», где их уже ждал вкусный обед от шеф-повара сборной Любомира Тошича. Очевидно, сладкий сюрприз ждать именинника на ужине.

А уже после вечернего приема пищи команда собралась в зале теории, где у большого экрана болеет за украинского представителя в финале Лиги чемпионов – Александра Зинченко.

Но до того, как превратиться в болельщиков, сборники выполнили вторую часть дня рабочего графика. Вечерняя сессия на «Солнечном» стала логическим продолжением утреннего занятия: тактические наработки структуры игры получили очертания подготовки к ближайшему оппоненту в контрольном матче – сборной Северной Ирландии. Определенная часть работы была посвящена контролю мяча и игре в пас. К ближайшему спаррингу остается пять дней – тренировки становятся все интереснее.

ФОТО. Тренировка сборной Украины в Харькове 29 мая

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
      umnuy2, 30.05.2021 00:11
    +1
    это смешно?
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    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 29.05.2021 23:26
    -1
    страусиное надо было ))
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 30.05.2021 00:11
    +1
    это смешно?
    Ссылка
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