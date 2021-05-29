ВИДЕО. Яйцами и мукой. Партнеры по сборной оригинально поздравили Миколенко

Сегодня, 29 мая, защитник «Динамо» и сборной Украины празднует свое 22-летие

  • 29.05.2021 19:35
  • 604 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Яйцами и мукой. Партнеры по сборной оригинально поздравили Миколенко
© УАФ

Футболисты сборной Украины оригинально поздравили защитника Виталия Миколенко с днем ​​рождения. Сегодня, 29 мая, защитник «Динамо» и сборной Украины празднует свое 22-летие.

Когда Миколенко давал интервью, Андрей Ярмоленко и другие партнеры по сборной забросали именинника яйцами, мукой и водой. Такое поздравление Миколенко запомнит надолго.

ВИДЕО. Яйцами и мукой. Партнеры по сборной оригинально поздравили Миколенко

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Cтapый Xaнтep
      Cтapый Xaнтep, 29.05.2021 19:51
    +1
    Приколісти-жартівники!
    А звідки така традиція, хто знає?
    Миколу з днюхою! Здоров'я і успіхів на футбольних полях і в житті!!
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
      Cтapый Xaнтep, 29.05.2021 19:51
    +1
    Приколісти-жартівники!
    А звідки така традиція, хто знає?
    Миколу з днюхою! Здоров'я і успіхів на футбольних полях і в житті!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности