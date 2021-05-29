Футболисты сборной Украины оригинально поздравили защитника Виталия Миколенко с днем рождения. Сегодня, 29 мая, защитник «Динамо» и сборной Украины празднует свое 22-летие.
Когда Миколенко давал интервью, Андрей Ярмоленко и другие партнеры по сборной забросали именинника яйцами, мукой и водой. Такое поздравление Миколенко запомнит надолго.
ВИДЕО. Яйцами и мукой. Партнеры по сборной оригинально поздравили Миколенко
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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А звідки така традиція, хто знає?
Миколу з днюхою! Здоров'я і успіхів на футбольних полях і в житті!!
А звідки така традиція, хто знає?
Миколу з днюхою! Здоров'я і успіхів на футбольних полях і в житті!!
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