Футболисты сборной Украины оригинально поздравили защитника Виталия Миколенко с днем ​​рождения. Сегодня, 29 мая, защитник «Динамо» и сборной Украины празднует свое 22-летие.

Когда Миколенко давал интервью, Андрей Ярмоленко и другие партнеры по сборной забросали именинника яйцами, мукой и водой. Такое поздравление Миколенко запомнит надолго.

ВИДЕО. Яйцами и мукой. Партнеры по сборной оригинально поздравили Миколенко