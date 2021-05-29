Сергей КОВАЛЕЦ: «Интерес к УПЛ в Италии резко возрастет»

Известный тренер – о назначении Роберто Де Дзерби на пост главного тренера «Шахтера»

  • 29.05.2021 22:10
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Сергей КОВАЛЕЦ: «Интерес к УПЛ в Италии резко возрастет»
© ФК Черноморец. Сергей Ковалец

Экс-игрок национальной сборной Украины Сергей Ковалец высказал свое мнение об итальянском специалисте Роберто Де Дзерби, который возглавил «Шахтер».

«То, что интерес к украинскому чемпионату в такой топовой футбольной стране, как Италия, резко возрастет, я не сомневаюсь. Все же, Роберто Де Дзерби считается одним из самых перспективных тренеров в Италии, у него отличная пресса и, убежден, за его первым зарубежным опытом, будут внимательно следить. И не только на Апеннинах.

Скрывать не буду: мне импонирует стиль, который исповедовала предыдущая команда Де Дзерби - «Сассуоло». Нацеленность на ворота соперника, контрпрессинг, четкие перепасовки в средней зоне, активность фланговых защитников – производили впечатление. На мой взгляд, Де Дзерби будет не сложно адаптировать свои творческие наработки в «Шахтере», ведь «горняки» тоже делают ставку на контроль мяча.

Кстати, с большинством тренеров-легионеров клубные боссы донетчан не прогадали: Невио Скала, Мирча Луческу, Паулу Фонсека вписали немало ярких страниц в победную историю «Шахтера». Разве что предшественник Де Дзерби - португалец Луиш Каштру после чемпионского дебюта, наверное, несколько переоценил свои возможности, потерял контроль над положением дел в «Шахтере» и в командном механизме произошел сбой.

Поэтому любопытно будет понаблюдать, какой из Де Дзерби кризисный менеджер, ведь в минувшем сезоне в игре «горняков» куда то испарилась слаженность, уверенность в своих силах. Где-то Роберто повезло, что в связи с проведением финальной части чемпионата Европы, у него будет больше времени для подготовки к новому сезону. Однако о какой- то раскачке не может быть и речи, потому что новый чемпион - «Динамо» захочет уже со старта захватить удобную позицию лидера. Посмотрим, чем ответит изголодавшийся по большим победам Де Дзерби», - сказал Ковалец.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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