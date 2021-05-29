Козлы ответили! Кельн разорвал Хольштайн на выезде и остался в Бундеслиге

Пять голов побывало в воротах хозяев поля

  • 29.05.2021 21:05
  • 1303 просмотра
  • 5 комментариев
Козлы ответили! Кельн разорвал Хольштайн на выезде и остался в Бундеслиге
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Германии прошел ответный переходной матч за право выступать в Бундеслиге.

Победив в первой игре на выезде (1:0), «Хольштайн» (3-я позиция Второй Бундеслиги) дома проиграл «Кельну» (16-е место Бундеслиги) со счетом 1:5.

«Козлы» остались в Бундеслиге, а «Хольштайн» предпримет новую попытку пробиться в топ-дивизион.

Бундеслига

Переходные матчи. Вторая игра

«Хольштайн»  «Кельн»  1:5

Голы: Хектор, 3 (0:1). Ли Джэ Сон, 4 (1:1). Андерссон, 6 (1:2). Андерссон, 13 (1:3). Кцихос, 39 (1:4). Скири, 84 (1:5).

Первая игра – 1:0

«Хольштайн»: Гелиос, Нойманн, Валь, Лоренц (Мес, 46), Коменда (Киркесков, 63), Мефферт, Ли Джэ Сон, Мюлинг, Бартельс, Резе (Авуку, 80), Порат (Гирт, 46).

«Кельн»: Т.Хорн, Хектор, Кцихос, Я.Хорн (Мере, 46), Эхизибуэ (Якобс, 46), Борнау (Тильманн, 46), Кайнц, Дуда (Майер, 63), Скири, Вольф, Андерссон (Дрекслер, 76).

Предупреждения: Борнау, 28. Порат, 31. Я.Хорн, 44. Т.Хорн, 65. Тильманн, 88.

Судья: Айтекин (Германия).

29 мая. Киль. Стадион «Хольштайн».

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    andre_lui
    online
      andre_lui, 29.05.2021 21:41
    0
    А за козла, ответишь!
    Ссылка
    sergrey4
      sergrey4, 29.05.2021 21:40
    0
    За 13 минут 4 гола ! Если бы и дальше в таком темпе забивали, то было бы 28 голов.
    Ссылка
    bus
    online
      bus, 29.05.2021 21:35
    +1
    bus, 29.05.2021 21:34
    Просто Бунда подтянула трусы.
    И за 13 мин. всё порешали.)
    Ссылка
    bus
    online
      bus, 29.05.2021 21:34
    0
    Просто Бунда подтянула трусы.
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 29.05.2021 21:30
    0
    Вот козлы!!!
    Ссылка
    bus
    online
      bus, 29.05.2021 21:35
    +1
    bus, 29.05.2021 21:34
    Просто Бунда подтянула трусы.
    И за 13 мин. всё порешали.)
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 29.05.2021 21:41
    0
    А за козла, ответишь!
    Ссылка
    sergrey4
      sergrey4, 29.05.2021 21:40
    0
    За 13 минут 4 гола ! Если бы и дальше в таком темпе забивали, то было бы 28 голов.
    Ссылка
    bus
    online
      bus, 29.05.2021 21:34
    0
    Просто Бунда подтянула трусы.
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 29.05.2021 21:30
    0
    Вот козлы!!!
    Ссылка
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