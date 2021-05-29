Козлы ответили! Кельн разорвал Хольштайн на выезде и остался в Бундеслиге

В Германии прошел ответный переходной матч за право выступать в Бундеслиге.
Победив в первой игре на выезде (1:0), «Хольштайн» (3-я позиция Второй Бундеслиги) дома проиграл «Кельну» (16-е место Бундеслиги) со счетом 1:5.
«Козлы» остались в Бундеслиге, а «Хольштайн» предпримет новую попытку пробиться в топ-дивизион.
Бундеслига
Переходные матчи. Вторая игра
«Хольштайн» – «Кельн» – 1:5
Голы: Хектор, 3 (0:1). Ли Джэ Сон, 4 (1:1). Андерссон, 6 (1:2). Андерссон, 13 (1:3). Кцихос, 39 (1:4). Скири, 84 (1:5).
Первая игра – 1:0
«Хольштайн»: Гелиос, Нойманн, Валь, Лоренц (Мес, 46), Коменда (Киркесков, 63), Мефферт, Ли Джэ Сон, Мюлинг, Бартельс, Резе (Авуку, 80), Порат (Гирт, 46).
«Кельн»: Т.Хорн, Хектор, Кцихос, Я.Хорн (Мере, 46), Эхизибуэ (Якобс, 46), Борнау (Тильманн, 46), Кайнц, Дуда (Майер, 63), Скири, Вольф, Андерссон (Дрекслер, 76).
Предупреждения: Борнау, 28. Порат, 31. Я.Хорн, 44. Т.Хорн, 65. Тильманн, 88.
Судья: Айтекин (Германия).
29 мая. Киль. Стадион «Хольштайн».
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Wir bleiben erstklassig! 🔴⚪#effzeh pic.twitter.com/hYet18aSuv— 1. FC Köln (@fckoeln) May 29, 2021
K L A S S E N E R H A L T ❤⚪ #effzeh pic.twitter.com/dgVeKScb2X— 1. FC Köln (@fckoeln) May 29, 2021
Источник — Sport.ua
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