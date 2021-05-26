Козлы под угрозой вылета. Кельн проиграл Хольштайну первый переходной матч

В Германии прошел первый переходной матч за право выступать в Бундеслиге
«Хольштайн» (3-я позиция Второй Бундеслиги) на выезде победил «Кельн» (16-е место Бундеслиги) со счетом 1:0.
Единственный мяч на 59-й минуте забил Симон Лоренц. «Козлы» оказались под угрозой вылета. Ответный матч пройдет 29 мая.
Бундеслига. Переходные матчи. Первая игра
«Кельн» – «Хольштайн» – 0:1
Гол: Лоренц, 59
«Кельн»: Хорн, Шмиц, Хектор, Кцихос, Якобс, Борнау, Каттербах (Дрекслер, 46), Дуда, Скири, Озджан (Андерссон, 66), Вольф (Тильманн, 66).
«Хольштайн»: Гелиос, Ван ден Берг, Нойманн, Валь, Коменда, Игневски (Лоренц, 59), Ли Джэ Сон, Гауптман, Бартельс (Мес, 79), Зерра (Гирт, 78), Порат (Резе, 67).
Предупреждения: Каттербах, 14. Бартельс, 41. Игневски, 45. Ван ден Берг, 46. Скири, 51. Вольф, 53. Кцихос, 90.
Судья: Цвайер.
26 мая. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».
Источник — Sport.ua
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