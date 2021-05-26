Козлы под угрозой вылета. Кельн проиграл Хольштайну первый переходной матч

Победитель противостояния будет играть в следующем сезоне в Бундеслиге

  • 26.05.2021 22:16
  • 1003 просмотра
  • 1 комментарий
Козлы под угрозой вылета. Кельн проиграл Хольштайну первый переходной матч
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Германии прошел первый переходной матч за право выступать в Бундеслиге

«Хольштайн» (3-я позиция Второй Бундеслиги) на выезде победил «Кельн» (16-е место Бундеслиги) со счетом 1:0.

Единственный мяч на 59-й минуте забил Симон Лоренц. «Козлы» оказались под угрозой вылета. Ответный матч пройдет 29 мая.

Бундеслига. Переходные матчи. Первая игра

«Кельн»  «Хольштайн» 0:1

Гол: Лоренц, 59

«Кельн»: Хорн, Шмиц, Хектор, Кцихос, Якобс, Борнау, Каттербах (Дрекслер, 46), Дуда, Скири, Озджан (Андерссон, 66), Вольф (Тильманн, 66).

«Хольштайн»: Гелиос, Ван ден Берг, Нойманн, Валь, Коменда, Игневски (Лоренц, 59), Ли Джэ Сон, Гауптман, Бартельс (Мес, 79), Зерра (Гирт, 78), Порат (Резе, 67).

Предупреждения: Каттербах, 14. Бартельс, 41. Игневски, 45. Ван ден Берг, 46. Скири, 51. Вольф, 53. Кцихос, 90.

Судья: Цвайер.

26 мая. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.05.2021 22:18
    0
    Хольштайн давно заслужил играть в Бундеслиге.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.05.2021 22:18
    0
    Хольштайн давно заслужил играть в Бундеслиге.
    Ссылка
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