ГРОЗНЫЙ: «Еще месяц назад сказал, что Ребров должен возглавить Тоттенхэм»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Тоттенхэма» украинского специалиста Сергея Реброва.

«Наравне с такими именитыми тренерами, как Антонио Конте и Маурисио Почеттино на пост главного тренера «Тоттенхэма» рассматривается и наш украинский специалист Сергей Ребров.

Но я еще месяц назад сказал о том, что «Тоттенхэму» нужно включить в список кандидатов на должность главного тренера «шпор» Реброва. Это была моя идея.

Честно говорю, я не преследую никакого интереса, меня никто не просил продвигать эту идею. Но я просто хочу поддержать Сергея Реброва, с которым хорошо знаком, а также вообще украинцев. Я считаю, что мы, украинцы, должны поддерживать друг друга. Но тему Реброва в «Тоттенхэме» я поднял еще месяц назад», - сказал Грозный.