ГРОЗНЫЙ: «Еще месяц назад сказал, что Ребров должен возглавить Тоттенхэм»

Специалист – о перспективах экс-наставника «Ференцвароша»

  • 29.05.2021 20:47
  • 3189 просмотров
  • 8 комментариев
ГРОЗНЫЙ: «Еще месяц назад сказал, что Ребров должен возглавить Тоттенхэм»
© ФК Динамо. Вячеслав Грозный

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Тоттенхэма» украинского специалиста Сергея Реброва.

«Наравне с такими именитыми тренерами, как Антонио Конте и Маурисио Почеттино на пост главного тренера «Тоттенхэма» рассматривается и наш украинский специалист Сергей Ребров.

Но я еще месяц назад сказал о том, что «Тоттенхэму» нужно включить в список кандидатов на должность главного тренера «шпор» Реброва. Это была моя идея. 

Честно говорю, я не преследую никакого интереса, меня никто не просил продвигать эту идею. Но я просто хочу поддержать Сергея Реброва, с которым хорошо знаком, а также вообще украинцев. Я считаю, что мы, украинцы, должны поддерживать друг друга. Но тему Реброва в «Тоттенхэме» я поднял еще месяц назад», - сказал Грозный.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 29.05.2021 21:31
    0
    Тотенхему потрібен відразу результат. Почетіно довгий час був тренером, створив команду, але титулів взяти не зміг, Маур прийшов, провалився, вигнали. У Реброва буде так само. І не тому, що я не вважаю його поганим тренером. Як раз навпаки, але в Англії є МС, МЮ,Челсі, Ліверпуль... Тотенхему іх не обійти. Можуть, звичайно, разок вистрілити, але не більше.
    Ссылка
    Sandr Evych
    online
      Sandr Evych, 29.05.2021 21:30
    +1
    Так і бачу як дзвонять з Тотенхама,"В'ячеслав Вікторович виручай,порадь толкового тренера з України!..."
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 29.05.2021 21:13
    0
    Очередная утка размером с динозавра
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
      Гаврик Кировоградский, 29.05.2021 21:06
    -3
    А Шевчука его первым помощником
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 29.05.2021 21:05
    0
    Ссылка
    CheMP
      CheMP, 29.05.2021 21:02
    0
    Ссылка
    Lion
      Lion, 29.05.2021 21:00
    +1
    Какой Тотенхем его даже в Турции не хотят..
    Специалисты опуститесь на землю.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 29.05.2021 20:49
    +2
    и что?
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 29.05.2021 20:49
    +2
    и что?
    Ссылка
    Sandr Evych
    online
      Sandr Evych, 29.05.2021 21:30
    +1
    Так і бачу як дзвонять з Тотенхама,"В'ячеслав Вікторович виручай,порадь толкового тренера з України!..."
    Ссылка
    Lion
      Lion, 29.05.2021 21:00
    +1
    Какой Тотенхем его даже в Турции не хотят..
    Специалисты опуститесь на землю.
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 29.05.2021 21:31
    0
    Тотенхему потрібен відразу результат. Почетіно довгий час був тренером, створив команду, але титулів взяти не зміг, Маур прийшов, провалився, вигнали. У Реброва буде так само. І не тому, що я не вважаю його поганим тренером. Як раз навпаки, але в Англії є МС, МЮ,Челсі, Ліверпуль... Тотенхему іх не обійти. Можуть, звичайно, разок вистрілити, але не більше.
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 29.05.2021 21:13
    0
    Очередная утка размером с динозавра
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 29.05.2021 21:05
    0
    Ссылка
    CheMP
      CheMP, 29.05.2021 21:02
    0
    Ссылка
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