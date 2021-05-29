Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «С Де Дзерби Шахтер будет играть красиво»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о назначении итальянского специалиста Роберто Де Дзерби на должность главного тренера «Шахтера».

«Де Дзерби – молодой тренер. Он больше с философией атакующего плана. В таких командах приоритет отдается атаке. Я работал в «Спартаке» и не понаслышке об этом знаю. У нас был приоритет атаке. В мире много таких команд. В основном все команды Гвардиолы так играют, кроме «Баварии», которая надежнее играла с ним в обороне, «Арсенал» Венгера, «Аталанта» Гасперини. Естественно, у «Сассуоло», который прилично играл на атаку с Де Дзерби, получал много проблем в обороне. В еврокубки они не попали кстати. Бюджета у них не было подходящего. Де Дзерби максимально выжал из команды, что смог.

Вероятнее всего, «Шахтер» будет играть красиво и будет реализовывать атакующий потенциал. Но Де Дзерби будет работать и над тем, чтобы был баланс между обороной и атакой. Будет очень интересный чемпионат! Очень здорово и очень хорошо, когда есть конкуренция», - сказал Грозный.