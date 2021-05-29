Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «С Де Дзерби Шахтер будет играть красиво»

Специалист – о назначении итальянского специалиста на пост главного тренера «горняков»

  • 29.05.2021 18:59
  • 475 просмотров
  • 3 комментария
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «С Де Дзерби Шахтер будет играть красиво»
© ФК Динамо Киев. Вячеслав Грозный

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о назначении итальянского специалиста Роберто Де Дзерби на должность главного тренера «Шахтера».

«Де Дзерби – молодой тренер. Он больше с философией атакующего плана. В таких командах приоритет отдается атаке. Я работал в «Спартаке» и не понаслышке об этом знаю. У нас был приоритет атаке. В мире много таких команд. В основном все команды Гвардиолы так играют, кроме «Баварии», которая надежнее играла с ним в обороне, «Арсенал» Венгера, «Аталанта» Гасперини. Естественно, у «Сассуоло», который прилично играл на атаку с Де Дзерби, получал много проблем в обороне. В еврокубки они не попали кстати. Бюджета у них не было подходящего. Де Дзерби максимально выжал из команды, что смог.

Вероятнее всего, «Шахтер» будет играть красиво и будет реализовывать атакующий потенциал. Но Де Дзерби будет работать и над тем, чтобы был баланс между обороной и атакой. Будет очень интересный чемпионат! Очень здорово и очень хорошо, когда есть конкуренция», - сказал Грозный.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Face Control
      Face Control, 29.05.2021 20:09
    0
    Шахтёр всегда играет красиво.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 29.05.2021 19:30
    +2
    преддставляю, "Вы огорчены поражением? Нет, играли красиво, установку игроки выполнили...."
    Ссылка
    Гоша Печерский
      Гоша Печерский, 29.05.2021 19:26
    +1
    «Шахтар» гратиме красиво, але не ефективно.
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 29.05.2021 19:30
    +2
    преддставляю, "Вы огорчены поражением? Нет, играли красиво, установку игроки выполнили...."
    Ссылка
    Гоша Печерский
      Гоша Печерский, 29.05.2021 19:26
    +1
    «Шахтар» гратиме красиво, але не ефективно.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 29.05.2021 20:09
    0
    Шахтёр всегда играет красиво.
    Ссылка
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