ПАЛКИН: «Не каждый день Шахтеру 85 лет. Собрали всех, кто жив»

Праздник для легенд прошел в уютной атмосфере

  • 29.05.2021 18:48
  • 2528 просмотров
  • 12 комментариев
ПАЛКИН: «Не каждый день Шахтеру 85 лет. Собрали всех, кто жив»
© Футбол 1/2/3. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, как прошло празднование 85-летия клуба.

«Не каждый день клубу 85 лет. Нужно было уделить время и ветеранам, и сотрудникам клуба, и всем, кто ковал и куёт наши победы.

Мы попытались собрать всех, кто жив. Но, к сожалению, ребята, которые сейчас в Донецке, по понятным причинам выехать не смогли. Те, кто смог, они все с нами», - сказал Палкин.

ВИДЕО. Вечером перед задержанием Шевчук отмечал 85-летие «Шахтера»

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Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 29.05.2021 20:13
    0
    Минус за правду?
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 29.05.2021 20:06
    -2
    Ну да, моторолл уже не позовете... Лицемерьте дальше
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 29.05.2021 19:53
    0
    Та да, повзрывали и постреляли знатно в 90-е, не соберëшь...
    Ссылка
    ZaE
      ZaE, 29.05.2021 19:04
    0
    Face Control, 29.05.2021 18:55
    С юбилеем любимый и лучший клуб!
    ЛуДший...
    Ссылка
    ZaE
      ZaE, 29.05.2021 19:03
    0
    Шевчука соберите, дегенераты, хотя уже насрать))
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 29.05.2021 18:55
    -4
    С юбилеем любимый и лучший клуб!
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 29.05.2021 18:55
    +3
    zelia73, 29.05.2021 18:53
    так тайсона нет---а проблемы с туалетом есть
    Слава тоже на поле неплохим бегунком, но с туалетом не сложилось
    Ссылка
    Cityzen83
      Cityzen83, 29.05.2021 18:53
    +3
    сергей богданов, 29.05.2021 18:51
    С туалетом были явные пробелы!
    Та да, Сява даже домой поехал пописать
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 29.05.2021 18:53
    +5
    Многовато бояры наливали. Один босоногий Приус обоссал, после вашей гулянки
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 29.05.2021 18:53
    +1
    сергей богданов, 29.05.2021 18:51
    С туалетом были явные пробелы!
    так тайсона нет---а проблемы с туалетом есть
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 29.05.2021 18:51
    +2
    С туалетом были явные пробелы!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 29.05.2021 18:49
    +1
    ГЛАВНОЕ--ЧТО СЛАВА ДАЙ ПОПИСЯТЬ ЖИВОЙ
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 29.05.2021 18:53
    +5
    Многовато бояры наливали. Один босоногий Приус обоссал, после вашей гулянки
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 29.05.2021 18:55
    +3
    zelia73, 29.05.2021 18:53
    так тайсона нет---а проблемы с туалетом есть
    Слава тоже на поле неплохим бегунком, но с туалетом не сложилось
    Ссылка
    Cityzen83
      Cityzen83, 29.05.2021 18:53
    +3
    сергей богданов, 29.05.2021 18:51
    С туалетом были явные пробелы!
    Та да, Сява даже домой поехал пописать
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 29.05.2021 18:51
    +2
    С туалетом были явные пробелы!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 29.05.2021 18:53
    +1
    сергей богданов, 29.05.2021 18:51
    С туалетом были явные пробелы!
    так тайсона нет---а проблемы с туалетом есть
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 29.05.2021 18:49
    +1
    ГЛАВНОЕ--ЧТО СЛАВА ДАЙ ПОПИСЯТЬ ЖИВОЙ
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 29.05.2021 20:13
    0
    Минус за правду?
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 29.05.2021 19:53
    0
    Та да, повзрывали и постреляли знатно в 90-е, не соберëшь...
    Ссылка
    ZaE
      ZaE, 29.05.2021 19:04
    0
    Face Control, 29.05.2021 18:55
    С юбилеем любимый и лучший клуб!
    ЛуДший...
    Ссылка
    ZaE
      ZaE, 29.05.2021 19:03
    0
    Шевчука соберите, дегенераты, хотя уже насрать))
    Ссылка
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