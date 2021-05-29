ПАЛКИН: «Не каждый день Шахтеру 85 лет. Собрали всех, кто жив»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, как прошло празднование 85-летия клуба.

«Не каждый день клубу 85 лет. Нужно было уделить время и ветеранам, и сотрудникам клуба, и всем, кто ковал и куёт наши победы.

Мы попытались собрать всех, кто жив. Но, к сожалению, ребята, которые сейчас в Донецке, по понятным причинам выехать не смогли. Те, кто смог, они все с нами», - сказал Палкин.

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