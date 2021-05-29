Стало известно, где Динамо проведет первый зарубежный сбор

Киевляне выйдут из отпуска 22 июня

  • 29.05.2021 18:11
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Стало известно, где Динамо проведет первый зарубежный сбор
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» ушло в отпуск после победы в финале Кубка Украины над «Зарей».

Мирча Луческу после тяжелого сезона предоставил команде длительный отдых – пять недель. Ожидается, что команда выйдет из отпуска 22 июня. В первые дни команда пройдет медосмотр и первые дни будет тренироваться на своей загородной базе.

На зарубежный сбор динамовцы планируют отправиться 26 июня. Место проведения сбора – Швейцария. За рубежом команда проведет 10-12 дней. Там же будут проведены несколько спаррингов, а имена соперников еще обсуждаются, причем в выборе потенциальных спарринг-партнеров принимает участие лично Мирча Луческу.

Добавим, что на первый сбор главный тренер «Динамо» планирует пригласить большую группу игроков, которые провели минувший сезон в аренде. В то время как «сборникам», а их в составе «Динамо» 13 человек, будет предоставлен дополнительный отдых после Евро.

Ранее сообщалось, что «Днепр-1» собирается арендовать хавбека «Динамо».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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