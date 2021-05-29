Днепр-1 собирается арендовать хавбека Динамо

«Днепр-1» намерен усилить свой состав полузащитником Никитой Кравченко.
Права на 23-летнего футболиста принадлежат «Динамо». В прошлом сезоне Кравченко отыграл в аренде в «Колосе» из Ковалевки.
В сезоне 2020/21 Кравченко сыграл 19 матчей за «Колос» и отдал 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что тренер «Динамо» Мирча Луческу посмотрит Кравченко на сборах.
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Источник — ТаТоТаке
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