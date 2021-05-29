Малиновский сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» и «Челси» сыграют уже сегодня

  • 29.05.2021 17:07
  • 2755 просмотров
  • 1 комментарий
Малиновский сделал прогноз на финал Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Челси», который состоится сегодня, 29 мая:

«Трудно сказать кто победит. Буду болеть за хороший футбол. Честно сказать, обе команды очень хорошие. Поскольку Зинченко выступает за «Манчестер Сити», то желаю ему удачи сегодня.

Будем болеть. Лично я ожидаю увидеть очень интересный футбол. Пусть победит сильнейший.

Надеюсь, Зинченко сегодня будет играть. Счет? Думаю, в основное время будет ничья, а дальше посмотрим».

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Источник — YouTube

(9 голосов)

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Комментарии
    Face Control
      Face Control, 29.05.2021 17:10
    0
    Верим в победу Сити.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 29.05.2021 17:10
    0
    Верим в победу Сити.
    Ссылка
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