Малиновский сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Челси», который состоится сегодня, 29 мая:

«Трудно сказать кто победит. Буду болеть за хороший футбол. Честно сказать, обе команды очень хорошие. Поскольку Зинченко выступает за «Манчестер Сити», то желаю ему удачи сегодня.

Будем болеть. Лично я ожидаю увидеть очень интересный футбол. Пусть победит сильнейший.

Надеюсь, Зинченко сегодня будет играть. Счет? Думаю, в основное время будет ничья, а дальше посмотрим».