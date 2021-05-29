ФЕРНАНДИНЬО: «Это будет один из лучших моментов в моей карьере»

Хавбек «Манчестер Сити» - о финале Лиги чемпионов

  • 29.05.2021 16:06
  • 911 просмотров
  • 2 комментария
ФЕРНАНДИНЬО: «Это будет один из лучших моментов в моей карьере»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандиньо

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал о том, чего ожидать от финала Лиги чемпионов против «Челси»:

«У каждого матча своя история. Премьер-лига уже в прошлом, мы закончили праздновать. Это будет другой матч против топ-команды с топ-игроками. Надеюсь, мы сможем хорошо подготовиться и добиться нужного результата.

Пепу нелегко определить стартовый состав, но это часть игры. Я думаю, у каждого будет своя роль, потому что ты никогда не знаешь, что может произойти. Игроки должны быть готовы ко всему. Моя роль – сказать им: будьте готовы на случай, если понадобитесь. В этом процессе все были важны, и в финале в этом плане ничего не изменится.

Как бразилец, я испытываю гордость от возможности выиграть и поднять трофей. Надеюсь, все мы сыграем хорошо и получим удовольствие от этого матча. Это будет один из лучших моментов в моей карьере.

В этом сезоне мы продемонстрировали, на что мы способны. Особенно в Лиге чемпионов. Играли в Дортмунде и пропустили первыми, с ПСЖ тоже пропустили первыми, но не отступали от своего стиля. Это одна из слагающих успеха нашей команды.

Важно совладать с давлением и постараться по максимуму расслабиться. Надо просто думать о стоящей перед нами задаче и постараться сделать то, что мы делали в этом сезоне регулярно, ничего не меняя. Отнестись ко всему просто и играть в обычный футбол. Это лучший способ подготовиться к финалу».

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    ShakhtarUberAlles
      ShakhtarUberAlles, 29.05.2021 16:43
    +1
    Удачи, легенда!
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 29.05.2021 16:32
    +1
    Удачи Сити сегодня!
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
      ShakhtarUberAlles, 29.05.2021 16:43
    +1
    Удачи, легенда!
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 29.05.2021 16:32
    +1
    Удачи Сити сегодня!
    Ссылка
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