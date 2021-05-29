Нголо КАНТЕ: «Пролил много крови и пота ради финала ЛЧ»

Полузащитник «Челси» Нголо Конте поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который состоится сегодня, 29 мая:

«С Марезом мы уже говорили о финале. Сошлись во мнении, что это невероятно. Я пролил много крови и пота, чтобы проделать путь из второго дивизиона Франции до сегодняшнего дня, упорно работал в матчах и на тренировках.

Так что принять участие в таком финале – это просто фантастика! Мы оба хотим победить, так что на поле о дружбе придется забыть. Я очень надеюсь, что выиграет моя команда, но то же можно сказать и о Рияде».