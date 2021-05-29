Жена Реброва: «Мы еще сами не знаем, где будем дальше»

Жена главного тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва Анна рассказала о том, где может продолжить карьеру ее муж:
- Твой муж говорил, что руководство «Ференцвароша» не выходит с ним на связь.
– Если честно, пока не могу ответить на этот вопрос, потому что пока все в воздухе висит. Мы еще сами точно не знаем, где будем дальше. Пока у Сергея есть действующий контракт с «Ференцварошем», еще год. Пока не могу сказать больше ничего.
- Была информация, что он покинет «Ференцварош».
– Если честно, не могу сейчас 100% сказать. Еще мы не подписывали ничего о разрыве контракта.
- Будете в Венгрию возвращаться?
– Тоже не знаем об этом.
- А АЕК?
– Решать ему. Я не настолько разбираюсь в клубах. Полететь в Грецию я не против. Главное, чтобы там был хороший садик для детей.
- Было приглашение от АЕКа?
– Да.
- Еще кто-то предлагал?
– Думаю, не секрет, уже писали в интернете о 5-6 клубах. Мы пока раздумываем.
Ранее сообщалось о том, что Ребров не является приоритетным вариантом для «Фенербахче».
Источник — Sportarena
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