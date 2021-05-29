КОРНИЕНКО: «Даже четвертым левым защитником приятно быть в сборной»

22-летний защитник «Шахтера» Виктор Корниенко высказался о своем пребывании в сборной Украины.

«Впечатления самые невероятные. Хотя получилось три дня, все очень понравилось. В сборной отличный, дружный коллектив, тепло приняли. Если бы не простуда, вообще бы было все супер.

Да, я четвертый левый защитник. Но все равно рад, что получил приглашение в сборную Украины. Тренер собирает всех лучших.

В принципе всех киевлян знал, познакомился на сборе с Довбиком и с тренерским штабом команды», - сказал Корниенко.

Отметим, что сборная Украины в Харькове начала второй сбор в рамках подготовки к Евро-2020.

3 июня в Днепре команда проведет товарищеский поединок против Северной Ирландии (начало - в 21.00).