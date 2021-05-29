КОРНИЕНКО: «Даже четвертым левым защитником приятно быть в сборной»

Игрок «Шахтера» рассказал о работе в национальной команде Украины

  • 29.05.2021 12:53
  • 402 просмотра
  • 1 комментарий
КОРНИЕНКО: «Даже четвертым левым защитником приятно быть в сборной»
© Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний защитник «Шахтера» Виктор Корниенко высказался о своем пребывании в сборной Украины.

«Впечатления самые невероятные. Хотя получилось три дня, все очень понравилось. В сборной отличный, дружный коллектив, тепло приняли. Если бы не простуда, вообще бы было все супер.

Да, я четвертый левый защитник. Но все равно рад, что получил приглашение в сборную Украины. Тренер собирает всех лучших.

В принципе всех киевлян знал, познакомился на сборе с Довбиком и с тренерским штабом команды», - сказал Корниенко.

Отметим, что сборная Украины в Харькове начала второй сбор в рамках подготовки к Евро-2020.

3 июня в Днепре команда проведет товарищеский поединок против Северной Ирландии (начало - в 21.00).

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
    -PhoeniX-
      -PhoeniX-, 29.05.2021 13:25
    -1
    Миколенко, Соболь, Михайличенко. А еще слева в защите могут сыграть Караваев (он универсал), Зинченко (играет на этой позиции в своем клубе), Матвиенко (левый центральный). Получается Корниенко не четвёртый, а СЕДЬМОЙ ...
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