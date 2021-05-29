Селин может перебраться в Металл

«Металл» в ближайшее время намерен подписать защитника Евгения Селина.

Последние два года экс-игрок сборной Украины провел в кипрском клубе «Анортосис». В сезоне 2020/21 он провел 11 матчей и забил 1 мяч. Он покинул клуб 22 мая.

За свою карьеру 33-летний футболист играл за «Металлист», «Ворсклу», «Динамо», «Платаниас», «Астерас» и МТК.

Также на счету Селина 15 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.

Ранее сообщалось, что «Металл» ведет переговоры о переходе молодого защитника «Атлетико Минейро».