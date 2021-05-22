Экс-защитник Динамо покинул кипрский Анортосис

Евгений Селин может продолжить карьеру в Греции

  • 22.05.2021 18:21
  • 86 просмотров
  • 0 комментариев
Экс-защитник Динамо покинул кипрский Анортосис
© Getty Images/Global Images Ukraine

Агент 33-летнего украинского защитника Евгения Селина Александр Панков рассказал о том, как развивается карьера у экс-игрока полтавской «Ворсклы», киевского «Динамо» и сборной Украины.

«Евгений провел в «Анортосисе» хороший период, его команда недавно выиграла Кубок Кипра. У него закончился контракт с клубом, и теперь Евгений продолжит карьеру в другой команде. Есть интерес со стороны других клубов Кипра и Греции.

За время выступлений на Кипре Селин получил хорошие отзывы в местном чемпионате. Также им интересовались в Венгрии и Польше. Думаю, в скором времени появится ясность, ведь Евгений в отличной форме и способен усилить многие команды», — считает Панков.

В минувшем сезоне чемпионата Кипра Евгений Селин в составе «Анортосиса» провел 11 матчей и забил один гол.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности