Экс-защитник Динамо покинул кипрский Анортосис

Агент 33-летнего украинского защитника Евгения Селина Александр Панков рассказал о том, как развивается карьера у экс-игрока полтавской «Ворсклы», киевского «Динамо» и сборной Украины.

«Евгений провел в «Анортосисе» хороший период, его команда недавно выиграла Кубок Кипра. У него закончился контракт с клубом, и теперь Евгений продолжит карьеру в другой команде. Есть интерес со стороны других клубов Кипра и Греции.

За время выступлений на Кипре Селин получил хорошие отзывы в местном чемпионате. Также им интересовались в Венгрии и Польше. Думаю, в скором времени появится ясность, ведь Евгений в отличной форме и способен усилить многие команды», — считает Панков.

В минувшем сезоне чемпионата Кипра Евгений Селин в составе «Анортосиса» провел 11 матчей и забил один гол.