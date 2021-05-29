Первая лига. Верес и Черноморец гарантировали себе УПЛ

Обзор 28-го тура Первой лиги

  • 29.05.2021 10:06
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Первая лига. Верес и Черноморец гарантировали себе УПЛ
© ФК Волынь

С 25 по 27 мая состоялись матчи 28 тура УПЛ. Для любителей ставок сразу отметим, что семь из восьми матчей перебили тоталы больше (2,5). Матч с одним голом был только в Харькове. Самым популярным счетом тура стал 2:1. В других встречах команды не скупились на голы, порадовав публику, следовательно, счетами 4:0, 4:1 и 3:2!

Открывал 28-й тур матч между «Волынью» и «Вересом», который был сыграл 25 мая. В этой дуэли ровненская команда могла обеспечить себе выход в УПЛ, но отложила его на поздний срок, так как не удержала ничью. Счет 1:1 долго держался на луцком стадионе «Авангард», пока уже на 90+5-й минуте Владислав Приймак не забил победный мяч ворота «Вереса». «Волынь» победила со счетом 2:1, чем отсрочила получение путевки в УПЛ.

В битве аутсайдеров «Кремень» выиграл у «Кристалла» в Херсоне. Победный гол в этом матче записал в свой актив представитель команды из Кременчуга Валерий Курелех на 76-й минуте встречи. «Кристалл» с 9 баллами по-прежнему замыкает турнирную таблицу Первой лиги. А «Кремень» борется за сохранение прописки в УПЛ и сейчас с 23 очками идет 15-м, отставая от нужного 14-го места всего на одно очко.

В Краматорске сошлись «Авангард» и «Оболонь». Краматорчанам, чтобы обеспечить себе участие в следующем сезоне Первой лиги, нужно было не проиграть киевлянам. Но «Авангард» уступил на своем поле со счетом 1:2, но все равно имеет очень хорошие шансы на то, чтобы не вылететь, имея в активе 29 баллов и занимая 12-е место.

«Нива» борется за то, чтобы остаться в Первой лиге, но в поединке с «Николаевом» тернопольцы пропустили аж четыре мяча. «Корабелы» на своем поле устроили погром гостям, что позволило им остаться на пятом месте с 51 очком.

В дерби «агрономов» «ВПК-Агро», который уже решил все задачи в этом сезоне, неожиданно победил на выезде «Агробизнес». Команда из Волочиска вышла вперед еще на 1-й минуте после гола Руслана Черненко, но гости из Магдалиновки дважды забили во второй половине поединка. Это поражение «Агробизнеса» гарантировало «Вересу» и, наперед забегая, «Черноморцу» выход в УПЛ. Для «Агробизнеса» позитив этого матча в том, что Черненко забил 15-й гол и он по-прежнему лучший бомбардир Первой лиги.

«Альянс» разгромил на своем поле «Прикарпатье». Все четыре гола подопечные Юрия Ярошенко отгрузили иванофранковцам в первом тайме. Гости отличились лишь голом престижа в исполнении Хомы на 82-й минуте. Прикарпатцы с 24 очками 14-е, и они ведут борьбу за сохранение прописки в Первой лиге.

«Полесье» и «Горняк-Спорт», которым уже ничего не надо, решили порадовать публику голевым футболом. Житомирцы на своем поле победили «Горняк-Спорт», который с 24-й минуты играл в меньшинстве. Отметим дубль в исполнении игрока «Полесья» Сергея Швеца, который своими голами совершил камбек в пользу своей команды.

В битве лидеров в Харькове «Черноморец» добыл очень важную победу над «Металлистом 1925». Одесситы забили еще на 12-й минуте после того как реализовал пенальти Путря. Харьковчане с 78-й минуты играли в меньшинстве, что усложнило им задачу по возобновлению паритета в поединке. «Черноморец» победил и стал второй командой, которая гарантировала себе попадание в УПЛ.

Главной интригой финиша сезона являются следующие вопросы. Кто победил в Первой лиге – «Верес» (59) или «Черноморец» (58)? Кто станет третьим обладателем путевки в УПЛ – «Металлист 1925» (53), «Агробизнес» (51) или «Николаев» (49)? А вдруг каким-то чудом «Альянс» (47)? И также интересно, кто сохранит прописку в Первой лиге – «Нива» (27), «Прикарпатье» (24) или «Кремень» (23)?

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 28-й тур

25 мая

«Волынь» - «Верес» - 2:1
Голы: Хагназари, 6, Приймак, 90+5 – Панасенко, 29.

26 мая

«Кристалл» - «Кремень» - 1:2
Голы: Вакуленко, 60 – Семенов, 45, Курелех, 76.

«Авангард» - «Оболонь» - 1:2
Голы: Сафонов, 90+4 – Суханов, 19, Мурза, 87.

«Николаев» - «Нива» - 4:0
Голы: Одарюк, 30, Кушниренко, 43 (с пенальти), Порох, 57, Яворский, 64.

«Агробизнес» - «ВПК-Агро» - 1:2
Голы: Черненко, 1 – Кулиш, 47, Тищенко, 65.

«Альянс» - «Прикарпатье» - 4:1
Голы: Агапов, 2, Загинайлов, 7, Ярошенко, 31, Шарай, 36 – Хома, 82.

«Полесье» - «Горняк-Спорт» - 3:2
Голы: Коваль, 33, Швец, 63, 89 (с пенальти) – Чепелюк, 40 (с пенальти), Вентура, 61.

Удаление: Тимошенко, 24 («Горняк-Спорт»).

27 мая

«Металлист 1925» - «Черноморец» - 0:1
Гол: Путря, 12 (с пенальти)

Удаление: Пономарь, 78 («Металлист 1925»).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    bus
    online
      bus, 29.05.2021 10:25
    0
    И конечно события в конце луцкого матча, с файерами на трибунах и дымом на поле, никто расследовать не будет. Как пиротехника попала на стадион? Почему арбитр не увёл команды и они тупо стояли на поле? Почему вообще не прекратил матч на 88 мин. И почему именно 88 мин. )
    Ссылка
    bus
    online
      bus, 29.05.2021 10:25
    0
    И конечно события в конце луцкого матча, с файерами на трибунах и дымом на поле, никто расследовать не будет. Как пиротехника попала на стадион? Почему арбитр не увёл команды и они тупо стояли на поле? Почему вообще не прекратил матч на 88 мин. И почему именно 88 мин. )
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