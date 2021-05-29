Проблемы у Сити. Гюндоган получил повреждение и может пропустить финал ЛЧ

«Манчестер Сити» перед финальным матчем Лиги чемпионов с «Челси» испытывает кадровые проблемы.

Как сообщает английская пресса, хавбек Илкай Гюндоган получил повреждение на тренировке команды. 30-летний футболист покинул занятие, почувствовав дискомфорт в бедре.

О степени серьезности травмы пока не сообщают. Участие в финальном матче остается под вопросом.

В этой Лиге чемпионов Гюндоган провел 11 матчей, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Матч «Манчестер Сити» – «Челси» состоится 29 мая. Начало встречи – в 22:00.