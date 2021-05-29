Проблемы у Сити. Гюндоган получил повреждение и может пропустить финал ЛЧ

«Манчестер Сити» перед финальным матчем Лиги чемпионов с «Челси» испытывает кадровые проблемы.
Как сообщает английская пресса, хавбек Илкай Гюндоган получил повреждение на тренировке команды. 30-летний футболист покинул занятие, почувствовав дискомфорт в бедре.
О степени серьезности травмы пока не сообщают. Участие в финальном матче остается под вопросом.
В этой Лиге чемпионов Гюндоган провел 11 матчей, забив три гола и отдав одну результативную передачу.
Матч «Манчестер Сити» – «Челси» состоится 29 мая. Начало встречи – в 22:00.
Источник — Manchester Evening News
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