Проблемы у Сити. Гюндоган получил повреждение и может пропустить финал ЛЧ

Важный футболит «горожан» рискует не сыграть в матче с «Челси»

  • 29.05.2021 10:02
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Проблемы у Сити. Гюндоган получил повреждение и может пропустить финал ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» перед финальным матчем Лиги чемпионов с «Челси» испытывает кадровые проблемы.

Как сообщает английская пресса, хавбек Илкай Гюндоган получил повреждение на тренировке команды. 30-летний футболист покинул занятие, почувствовав дискомфорт в бедре.

О степени серьезности травмы пока не сообщают. Участие в финальном матче остается под вопросом.

В этой Лиге чемпионов Гюндоган провел 11 матчей, забив три гола и отдав одну результативную передачу.

Матч «Манчестер Сити» – «Челси» состоится 29 мая. Начало встречи – в 22:00.

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Источник — Manchester Evening News

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