Манчестер Сити – Челси. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Челси».

«Я до сих пор нахожусь под впечатлением от эмоционального финала Лиги Европы с 22 послематчевыми пенальти. В своем предматчевом интервью я и предполагал такое развитие событий с серией послематчевых пенальти, хоть до матча и понимал, что МЮ - фаворит. Но это футбол, это финал!

Аналогично можно рассуждать и о финале Лиги чемпионов, где до матча большинство фаворитом считает «Ман Сити». Хотя, я считаю, что шансы двух команд равные и у каждой команды есть свои козыри.

Какие плюсы у «Ман Сити»? Это чемпионство в АПЛ этого сезона. Кстати под руководством Гвардиолы «горожане» завоевали три чемпионства за четыре года. Также в этом году «Ман Сити» выиграл Кубок лиги. Могли они выиграть и Кубок Англии, но в полуфинале они уступили 0:1 как раз-таки «Челси», который, в свою очередь, проиграл в финале «Лестеру».

Гвардиола с «Ман Сити» еще не выигрывал Лигу чемпионов. Для него это большой стимул! Надо отдать должное Пепу и его команде. В плей-офф «горожане» выиграли все шесть матчей у «Боруссии» Менхенгладбах, «Боруссии» Дортмунд и прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов ПСЖ. Нельзя забывать о личности Гвардиолы! Он дважды с «Барсой» выигрывал Лигу чемпионов в 2009 и 2011 годах.

«Аристократы» с Тухелем длительное время играли сверхнадежно и сверхуверенно, штампуя победы одну за другой. Они завершили сезон в АПЛ на четвертом лигочемпионовском месте. «Челси» в плей-офф Лиги чемпионов на пути к финалу прошел мадридские «Атлетико» и «Реал», а также «Порту». Правда, нельзя не отметить, что «Челси» проиграл три из четырех предшествующих матчей «Арсеналу», «Лестеру» и «Астон Вилле». При этом у лидеров команды Менди и Канте были повреждения, но Тухель надеется на то, что они сыграют в финале. Я тоже уверен, что они будут играть. Они нужны команде, и они лидеры «Челси». Как по мне, Канте проводит свой лучший сезон. Он играет значительно разнообразнее, универсальнее, с очень высоким коэффициентом полезных действий в атаке. А игра в обороне – это конек Канте.

Кстати предыдущие два сезона именно немецкие специалисты выигрывали Лигу чемпионов – Клопп с «Ливерпулем» и Флик с «Баварией». И в этом финале представлен немец Тухель. Каталонцу Гвардиоле хочется прервать немецкое лидерство, выиграв с «Ман Сити» заветный трофей.

Нам, украинцам, конечно, хочется, чтобы очередной украинец, а именно Саша Зинченко, вслед за Андреем Шевченко, который выиграл Лигу чемпионов с «Миланом», и Анатолием Тимощуком, который завоевал этот титул вместе с «Баварией», победил в самом престижном еврокубке. Да, очень хочется, чтобы Саша Зинченко поднял этот трофей над головой! Но сделать будет это очень сложно.

Мне кажется, в этом финале не будет победителя в основное время. Редко такое бывает, что не можешь отдать кому-то предпочтение. В плане тренеров у меня больше симпатий к Гвардиоле. Я книги Пепа читаю. И Зинченко играет в команде каталонского специалиста. Но я также отдаю должное и работе Тухеля.

Надо быть объективными. На чаше весов 50 на 50. Кто-то скажет, что это за прогноз, если я не называю победителя? Ну, вот скажите, кто выиграет в этом финале! Я не знаю. Здесь можно только угадать! Как по мне, шансы очень равные. Как тренер и болельщик, хочу получить от этого матча удовольствие от работы тренеров и их штабов, от работы арбитров, которые не будут мешать играть.

Надеюсь, матч всем понравится. Будет ли он результативным? Я не думаю. Команды сыграют аккуратно, осторожно и дисциплинированно. Они очень хорошо друг друга знают. Думаю, у Де Брюйне и Жоржиньо не будет той свободы, которую они имеют в каждом матче. Также будут учитываться скорость и дриблинг Пулишича, а также Фодена. С ложной девяткой без центрального нападающего снова сыграет Гвардиола.

Будет достаточно интересное противостояние. И Саша Зинченко захочет себя проявить. Ему, наверное, придется соперничать больше с Аспиликуэтой. В любом случае матч будет очень интересный. У команд по два состава, там игроки высокого качества. Я в предвкушении этой игры, а затем мы будем говорить о матчах сборной Украины и других национальных команд. А сейчас давайте сконцентрируемся на финале Лиги чемпионов», - сказал Грозный.

Матч «Манчестер Сити» – «Челси» состоится 29 мая. Начало встречи – в 22:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.