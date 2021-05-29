17-летний игрок молодежки Ротаня пропустил матч из-за ВНО по математике

В последнем матче Мемориала Лобановского в Киеве Украина U-21 потерпела поражение от Узбекистана U-21 (0:2).

17-летний игрок молодежной сборной Украины и «Днепра-1» Егор Ярмолюк пропустил поединок за участия во ВНО по математике, которое прошло в школах Украины 28 мая. Об этом сообщил комментатор телеканалов Футбол 1/2/3 Владислав Шалота.

Команда Руслана Ротаня не забила ни одного гола за два матча и заняла последнее место на Мемориале Лобановского.