ВИДЕО. Плюс легионеры. Сборная Украины возобновила тренировки в Харькове

В распоряжении Шевченко находится 30 игроков, плюс ожидается Зинченко

  • 29.05.2021 04:43
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ВИДЕО. Плюс легионеры. Сборная Украины возобновила тренировки в Харькове
© УАФ

Национальная команда Украины начала второй сбор в Харькове в рамках подготовки к Евро-2020.

На первую тренировку прибыли 30 игроков. К тройке вратарей, работавших на прошлой неделе, присоединился голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин, а в число полевых игроков – легионеры Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Богдан Михайличенко и Роман Безус.

Александр Зинченко прибудет в расположение главной команды после финала Лиги чемпионов, в котором его «Манчестер Сити» сойдется с «Челси».

После отдыха команда отправилась на вечернюю тренировку, которая прошла на «Солнечном». Занятие провели Мауро Тассотти и Андреа Мальдера. Главный тренер Андрей Шевченко по приглашению УЕФА посетит финал Лиги чемпионов, после чего присоединится к команде.

В начале тренировки к команде обратился Мауро Тассотти, который охарактеризовал работу, которую следует выполнить команде на первом занятии сбора. После разминки исполнители работали в разных группах, выполняя тактические задачи. Тренерский штаб активно направлял ход тренировки, которая в большей степени носила втягивающий характер. Игроки собрались после непродолжительного отдыха, что, безусловно, следует учитывать. Работа уже началась, и она только набирать обороты в ближайшие дни.

ВИДЕО. Дневник национальной команды Украины

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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