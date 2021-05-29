Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Чемпионат Италии закончился, и все мысли о сборной»

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о настроении команды перед стартом Евро-2020:
«Сейчас чемпионат Италии закончился, и все мысли только о сборной. Мы хорошо отдохнули в течение этих трех дней, это было необходимо.
Сейчас будем готовиться к Евро и будущим контрольных матчей, которые очень важны».
Сборная Украины в Харькове начала второй сбор в рамках подготовки к Евро-2020.
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Источник — Футбол 1/2/3
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