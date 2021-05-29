Александр КАРАВАЕВ: «На Евро хотим показать все, на что мы способны»

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о настроении команды перед стартом Евро-2020:

«В голове мысли о том, что мы очень долго к этому шли, выполнили замечательный путь и не хотим останавливаться. Хотим показать все, на что мы способны.

Мы понимаем, что все меньше дней остается до старта Евро. И все больше нужно быть сконцентрированным и внимательным».

Сборная Украины в Харькове начала второй сбор в рамках подготовки к Евро-2020.