Александр КАРАВАЕВ: «На Евро хотим показать все, на что мы способны»

Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о настроении команды перед стартом Евро-2020:
«В голове мысли о том, что мы очень долго к этому шли, выполнили замечательный путь и не хотим останавливаться. Хотим показать все, на что мы способны.
Мы понимаем, что все меньше дней остается до старта Евро. И все больше нужно быть сконцентрированным и внимательным».
Сборная Украины в Харькове начала второй сбор в рамках подготовки к Евро-2020.
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Источник — Футбол 1/2/3
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