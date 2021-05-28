Семин рассказал, почему топ-клубам не удалось запустить Суперлигу

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин высказался о проекте Европейской Суперлиги.



19 апреля «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Милан», «Интер» и «Ювентус» объявили о создании Суперлиги. Вскоре из проекта вышли все клубы, кроме «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». На днях УЕФА объявил о возбуждении дел в отношении этих трех клубов.



«Эта ситуация еще раз показала значимость болельщиков. Тех традиций, которые есть в футболе. Они очень глубокие. Ошибка людей, которые запускали это проект, в том, что не были подготовлены болельщики к нему. В большей степени это касается англичан. Они хотят видеть неожиданные результаты. Когда слабая команда обыгрывает первую. Им нужны истории, чтобы такой клуб, как «Лестер», мог стать чемпионом. Футбол принадлежит болельщикам. Для чего футбол, если их нет?



Суперлига – тут была искусственная ситуация. Ну, будут жить хорошо 14 клубов. А остальные? Футбол все-таки справедливая игра», – сказал Семин.