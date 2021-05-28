Пеп ГВАРДИОЛА: «Не собираюсь сильно напрягать футболистов»

Наставник «Манчестер Сити» - о финале Лиги чемпионов

  • 28.05.2021 19:59
  • 729 просмотров
  • 1 комментарий
Пеп ГВАРДИОЛА: «Не собираюсь сильно напрягать футболистов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Челси», который состоится завтра, 29 мая:

«Некоторые футболисты выходят на поле с напряжением, проблемами, но они должны справиться с этим. 

Почти уверен, что мы должны страдать, чтобы выиграть финал. Приятно сказать «наслаждайся», но иногда это невозможно. Нужно сохранять стойкость и уметь приспосабливаться.

Я точно знаю, как мы хотим играть, с кем будем играть, и не собираюсь сильно напрягать футболистов. Находиться здесь – невероятная привилегия. В начале карьеры я не ожидал, что сыграю в хоть одном финале Лиги чемпионов. Теперь мы здесь. Нам повезло.

Точно знаю, что собираюсь сказать игрокам. Не хочу их слишком беспокоить. Парням, которые встревожены или нервничают, скажу, что это нормально, а ребятам, которые более расслаблены, скажу, что это тоже нормально. Каждый справляется по-своему».

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Источник — ФК Манчестер Сити

(6 голосов)

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Комментарии
    Face Control
      Face Control, 28.05.2021 20:05
    0
    Удачи Сити!
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 28.05.2021 20:05
    0
    Удачи Сити!
    Ссылка
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