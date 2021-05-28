Ковалец назвал главного фаворита Евро-2020

Украинский тренер Сергей Ковалец рассказал, кого считает главным фаворитом Евро-2020:
«Франция – это самая стабильная команда на протяжении длительного времени. Еще и с Бензема они пообщались и нашли общий язык. Бензема – это большое усиление. Жиру не имеет стабильной игровой практике в команде. Фаворит – Франция.
Ну а если говорить о двух других командах, то хотелось бы, чтобы и наша сборная была в тройке. Ну и еще сборная Англии».
Ранее Ковалец рассказал, чего ждать от сборной Украины на Евро-2020.
Источник — XSport
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