Ковалец назвал главного фаворита Евро-2020

Украинский тренер Сергей Ковалец рассказал, кого считает главным фаворитом Евро-2020:

«Франция – это самая стабильная команда на протяжении длительного времени. Еще и с Бензема они пообщались и нашли общий язык. Бензема – это большое усиление. Жиру не имеет стабильной игровой практике в команде. Фаворит – Франция.

Ну а если говорить о двух других командах, то хотелось бы, чтобы и наша сборная была в тройке. Ну и еще сборная Англии».

Ранее Ковалец рассказал, чего ждать от сборной Украины на Евро-2020.