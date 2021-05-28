Сергей КОВАЛЕЦ: «Наш максимум на Евро – четвертьфинал, полуфинал»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился ожиданиями от выступлений сборной Украины на Евро-2020:

«Мне кажется, что самый сложный матч будет с Северной Македонией. В рейтинге они последние, все считают их слабыми. Но я читал интервью их игроков – они говорят, что это самый сильный состав за все годы. Конечно, все считают нас фаворитами, но это будет сложный матч.

Однако, если посмотреть на наш состав, на нашу игру, на нашу сыгранность, на то, что наш тренерский штаб уже долго работает с командой, учитывая то, что три команды могут выйти из группы, выход из группы – это минимум. Ну а максимум – четвертьфинал, полуфинал. Все для этого есть: команда сыграна, есть ощущение друг друга. Это очень важно. Есть конкуренция хорошая. Еще нужно, конечно, немного везения».