Андреа ПИРЛО: «Достиг поставленных целей с Ювентусом»

Тренер подвел итоги своей работы

  • 28.05.2021 17:27
  • 447 просмотров
  • 0 комментариев
Андреа ПИРЛО: «Достиг поставленных целей с Ювентусом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Андреа Пирло, который сегодня был уволен с поста главного тренера «Ювентуса», подвел итоги своей работы в туринском клубе:

«Закончился мой первый сезон в качестве тренера. Это был сложный, напряженный год, но в любом случае замечательный.

Когда «Ювентус» позвал меня, я не задумывался о риске, хотя это было довольно очевидно. Уважение к цветам клуба и желание поучаствовать в проекте на самом высоком уровне возобладало.

Если бы я вернулся в прошлое, я бы сделал точно такой же выбор, несмотря на все препятствия, с которыми я столкнулся. Они были связанны с трудным для всех периодом, что помешало мне наилучшим образом спланировать свой выбор и следовать своему стилю игры. Однако я достиг поставленных передо мной целей.

Это приключение закончилось не так, как я ожидал, но сделало мое будущее еще более ясным. Надеюсь, что меня ждет такое же удовлетворение, что было в период карьеры футболиста. 

Пришло время начать заново и принять новый вызов. Я благодарю членов семьи «Ювентуса», которые поддерживали меня в этом сезоне».

Пирло возглавил «Ювентус» летом прошлого года. С командой он выиграл Кубок и Суперкубок Италии, и занял четвертое место в Серии А.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности