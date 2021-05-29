Суровый жребий, демарш Осаки и возвращение Федерера

В 2021-м году Открытый чемпионат Франции по теннису возвращается на свое привычное место в календаре. После прошлогоднего осеннего Ролан Гаррос, который был перенесен на 4 месяца из-за пандемии коронавируса, в этом сезоне организаторам все же удалось сделать все возможное, чтобы провести соревнования в традиционные сроки.



Но не обошлось без ложки дегтя. За полтора месяца до старта грунтовый мейджор неожиданно для всех перенесли на одну неделю, захватив начало травяного сезона, который и так далеко не самый продолжительный. Спортсмены узнали об этом из социальных сетей, что многих даже взбесило. Главный удар пришелся по турнирам WTA в Ноттингеме и ATP Штутгарте, которые в этом году пройдут параллельно со второй неделей РГ. А соревнования в Хертогенбоше, которые в прошлом году не состоялись, снова пришлось отменить.



Федерация тенниса Франции приняла это непростое решение, чтобы провести соревнования после окончания локдауна и, естественно, заработать больше денег. На данный момент известно, что в первую неделю трибуны будут заполнены на 35%, далее карантинные ограничение будут ослабляться, это означает возможное увеличение количества зрителей. У организаторов был вариант снова перенести Ролан Гаррос на осень, но они приняли более компромиссное решение, которое поддержали ATP и WTA.



Что касается призового фонда, то он снова уменьшен на десятую часть. И снова за счет более поздних стадий и парного разряда. Участники квалификации и первого раунда основы получат точно такие же деньги, как и в прошлом году и даже больше, чем в доковидном 2019-м. А вот победители, к примеру, вместо 2.3 млн евро в 2019-м и 1.6 млн евро в 2020-м в текущем розыгрыше будут довольствоваться суммой в 1.4 млн евро. В парном разряде за два года призовые за победу уменьшилась почти в 2,5 раза, но за участие в стартовом раунде спортсмены получат те же деньги.



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Мужчины

Главные подводящие турниры

Рим. Финал

Рафаэль Надаль (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – 7:5, 1:6, 6:3

Мадрид. Финал

Александр Зверев (Германия) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:7(8), 6:4, 6:3

Монте-Карло. Финал

Стефанос Циципас (Греция) – Андрей Рублев (Россия) – 6:3, 6:3

Барселона. Финал

Рафаэль Надаль (Испания) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:4, 6:7(5), 7:5



Традиционно главным подводящим к Ролан Гаррос турниром является Мастерс в Риме, который заканчивается за неделю до начала мейджора. С 2005 года соревнования в Риме лишь дважды выигрывали не Надаль или Джокович. В 2016-м титул удалось заполучить Энди Маррею, в 2017-м – Александру Звереву. Оба в финале одолели серба.



В текущем розыгрыше римского Мастерса Надаль до финала отдал лишь один сет Денису Шаповалову, который, к сожалению, не сыграет на Ролан Гаррос из-за травмы плеча. Вряд ли канадец на что-то мог претендовать, но улучшить свое лучшее достижение (2-й круг) точно бы имел хорошие шансы. Путь Джоковича к матчу за титул был более тернист, особенно стоит отметить волевую победу над Стефаносом Циципасом в 1/4 финала (4:6, 7:5, 7:5). Дело в том, что грек вел с брейком во втором сете, а в третьем даже подавал на матч. Но сербу все же удалось выкрутиться.



В финале Надаль чуть раньше времени поверил, что победа не за горами и легко отдал вторую партию. Но в третьей показал, что на данный момент он все так же лучший на медленных покрытиях. Теперь у испанца столько побед на Мастерсах, как и у Джоковича (36). Также у Рафы есть четыре турнира, где он брал 10 и более титулов: Ролан Гаррос (13), Барселона (12), Монте-Карло (11) и Рим (10). По этому показателю он вне конкуренции.



Ролан Гаррос



Сразу нужно вспомнить о Роджере Федерере, который пропустил долгое время из-за двух операций на колене, но сыграет на РГ. Швейцарец вернулся на корты в марте в Дохе, где сумел выиграть один матч. После этого он решил еще потренироваться и снова порадовал своим появлением болельщиков уже в Женеве, проиграв в стартовой встрече Пабло Андухару. Роджер не скрывает, что Ролан Гаррос он рассматривает как подготовку к травяному сезону, Уимблдону и Олимпийским играм, после которых он, возможно, и завершит карьеру. Все же Федереру в августе исполнится 40 лет, вряд ли кто-то мог представить лет десять назад, что он в это время будет в строю, да еще и в первой десятке мирового рейтинга (спасибо заморозке рейтинга).



Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер



Любопытно, что Роджер попал в одну половину сетки вместе с Джоковичем и Надалем. Подобное случилось впервые. Очевидно, что швейцарец в текущей форме не является претендентом на титул, но будет интересно последить, как организаторы будут расставлять матчи с участием Большой тройки.



Вторую часть сетки возглавили Александр Зверев и Даниил Медведев. Немецкий теннисист в текущем сезоне во второй раз в карьере победил на Мастерсе в Мадриде и также находится среди претендентов на титул. Единственным его недостатком является игра на турнирах Большого Шлема против представителей топ-10. В девяти подобных матчах у него нет ни одной победы. Что касается Медведева, то, по словам самого россиянина, он ненавидит грунт. Даниил преимущественно играет плоскими ударами, практически без вращения. Но на земле эта тактика работает откровенно плохо, очень сложно победить без сильного топ-спина. На данный момент у Медведева нет ни одного выигранного матча на Ролан Гаррос. К примеру, по мнению букмекеров, шансы россиянина выиграть РГ находятся на уровне с перспективным норвежцем Каспером Руудом, который недавно победил в Женеве.



Если взглянуть на остальные котировки, то главный фаворит – Рафаэль Надаль (1.7). Также неплохие шансы у Новака Джоковича (4.75) и Стефаноса Циципаса (5.5). Грунтовый принц Доминик Тим (11) находятся на уровне со Зверевым (12). В остальных откровенно не верят, коэффициенты 30+. Подобное место Циципаса не должно удивлять. Стефанос на земле в этом сезоне выиграл два титула, он был лучшим на Мастерсе в Монте-Карло и на менее престижных соревнованиях в Лионе. На грунте проиграл лишь Надалю в Барселоне, Рууду в Мадриде и Джоковичу в Риме, о чем говорилось выше. Жеребьевка для грека прошла удачно, до четвертьфинала из неплохих грунтовиков ему может попасть лишь Карреньо-Буста, еще два сеяных это Изнер и Раонич, для которых выиграть даже три матча в Париже – большое счастье. Находится Циципас в одной четверти с Медведевым, о чем еще можно мечтать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Стефанос Циципас

Что касается Тима, то в этому году он не блещет. После победы на US Open австриец расслабился, но недооценивать его в пятисетовом формате не нужно. Доминик сыграет в одной четверти со Зверевым, Руудом и немного сдавшим в последнее время Баутистой Агутом. Борьба за место в полуфинале обещает быть интересной. Вероятно, потенциально самая сильная четверть у Надаля, где также собрались Рублев, Шварцман, Синнер, Карацев и Сонего. Также там есть Монфис и Басилашвили, но вряд ли это претенденты на сенсацию.



Что касается потенциальных сеяных, то кроме Шаповалова турнир пропускают обладатель титула образца 2015 года Стэн Вавринка и 30-я ракетка мира Борна Чорич.



Ориентировочный состав полуфиналов



Джокович [1] – Надаль [3]

Зверев [6] / Тим [4] – Циципас [5]



Наши



Уже второй год подряд в основе Ролан Гаррос не будет украинских мужчин, но в этом сезоне на это никто особо и не рассчитывал. Александр Долгополов уже окончательно объявил о завершении карьеры, для Ильи Марченко и Сергея Стаховского соревнования на грунте всегда давались с большим трудом. На этот раз Сергей преодолел один круг квалификации и уже окончательно и бесповоротно попрощался с Парижем. Илья в третий раз в карьере пробился в финал отбора, но повторить достижение шестилетней давности и преодолеть сито квалификации ему не удалось. Но вряд ли Марченко сильно расстроился, он сделал все, что мог. Два выигранных матча с 0:1 по сетам и отыгранный матчбол в первой встрече тому подтверждением.



Женщины

Главные подводящие турниры



Рим. Финал

Ига Свёнтек (Польша) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:0, 6:0

Мадрид. Финал

Арина Соболенко (Беларусь) – Эшли Барти (Австралия) – 6:0, 3:6, 6:4

Штутгарт. Финал

Эшли Барти (Австралия) – Арина Соболенко (Беларусь) – 3:6, 6:0, 6:3



У женщин турнир в Риме был очень интересным. Каролина Плишкова, которая под руководством главного мужчины женского тура Саши Баина отвратительно начала сезон, в третий раз подряд сыграла в финале. Возможно, лучше бы она туда не выходила, потому что проиграть в матче за титул с таким разгромным счетом – наверняка не самое приятное в жизни. Кстати, в прошлом году она также отдала под ноль первый сет Симоне Халеп, а во второй партии была вынуждена сняться из-за травмы. Что касается самой румынки, то в этому году уже она травмировалась на соревнованиях в Италии, из-за чего пропустит Ролан Гаррос.



Победу в Риме праздновала новая королева грунтовых кортов – 19-летняя полька Ига Свёнтек, обладательница звания действующей победительницы Открытого чемпионата Франции. В прошлом сезоне она ворвалась в топ-20, а сейчас уже в первой десятке. Есть подозрения, что надолго. Ига продолжает показывать едва ли не лучший грунтовый теннис в туре, осталось улучшить свою игру еще хотя бы на харде, где результаты пока менее стабильные. В Риме Свёнтек отдала лишь один сет Барборе Крейчиковой, в остальных матчах ее преимущество было подавляющим. Попала под этот каток и украинка Элина Свитолина.



Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Также не забываем, что победительница турнира в Риме еще ни разу не смогла следом выиграть и в Париже, у польки будет дополнительный стимул сломать это проклятие. Да и защитить победу на РГ последней удавалось Жюстин Энен в середине 2000-х (побеждала четыре раза за пять лет).



Наибольшего прогресса на глине в текущем сезоне достигла Кори Гауфф, которая будет одной из скрытых фавориток Ролан Гаррос. 17-летняя американка после полуфинала в Риме взяла титул в Парме и с отличным настроением подходит к соревнованиям в Париже, на которых ранее дальше второго круга не проходила.



Если копнуть глубже, то начало грунтового сезона ознаменовалось борьбой Эшли Барти и Арины Соболенко. Австралийка выиграла финал в Штутгарте, но в Мадриде победа осталась за представительницей Беларуси.



Ролан Гаррос



Букмекеры определились с фаворитами. В первую тройку вошли все победительницы самых престижных турниров текущего сезона. Наибольшие шансы на успех у Свёнтек (3.7), также в тройке Барти (5.45) и Соболенко (7). В число фавориток входят еще Гарбинье Мугуруса (12), Наоми Осака (13.5) и Серена Уильямс (15). Что касается двух последних, то их шансы на победу видятся весьма призрачными. А вот Мугуруса может и выстрелить, если ее не будет беспокоить бедро или Марта Костюк не преподнесет сюрприз уже в первом раунде. Шансы Элины Свитолиной расценивают на уровне с Петрой Квитовой, Бьянкой Андрееску и Кори Гауфф, коэффициент - 20.



Jimmie48 Photography. Мария Саккари и Ига Свёнтек

Жеребьевка поместила Свёнтек и Барти в верхнюю часть сетки. Здесь же находятся Свитолина, Гауфф и Мугуруса. Присутствует уверенность, что победительница выйдет именно отсюда, даже несмотря на всю непредсказуемость женского тенниса. В нижней сетке ярко выраженных фавориток нет, но есть очень много претенденток на полуфинал. Чуть больше выделяется Соболенко, но ранее на ТБШ успехи обходили ее стороной, ждем хотя бы дебютный четвертьфинал. Не стоит удивляться, если в нижней части сетки выстрелит кто-то вроде Паулы Бадосы. Здесь сюрпризов может быть много, особенно в последней четверти, где играют Наоми Осака и Бьянка Андрееску.



Главным скандалом перед началом турнира стал отказ второй ракетки мира Наоми Осаки от участия в послематчевых пресс-конференциях. Японка заявила, что часто журналисты своими вопросами травмируют психику игроков. Довольно странная позиция, которая вызывает удивление. Спортсмен должен понимать, что играет он для болельщиков, которые хотят знать о своих кумирах как можно больше. Финансовая сторона зависит от зрительского интереса, чем он выше – тем выше призовые у представителей данного вида спорта. Работа топового спортсмена заключается не только в своих непосредственных задачах на спортивных площадках, но и в привлечении болельщиков. Очень жаль, что Осака пошла таким путем. Хотелось бы верить, что 55 млн долларов, заработанных в прошлом году, не вскружили ей голову.



Jimmie48 Photography. Наоми Осака



Ориентировочный состав полуфиналов

Барти [1] – Свёнтек [8]

Серена [7] / Соболенко [3] / Квитова [11] – Андрееску [6]



Наши



Основная надежда украинских болельщиков на данном турнире – это шестая ракетка мира Элина Свитолина. Лучшая украинская теннисистка совсем немного не дотянула до четвертого места посева, которое на более поздних стадиях в теории давало бы небольшое преимущество. В первом круге у нее проходимая соперница в лице обладательницы вайлд-кард из Франции Осеаны Бабель. До четвертого круга украинка точно будет фавориткой во всех противостояниях, а вот с кем-то из чешек уже будет сложнее. В случае успеха, в матче 1/4 финала Свитолина с большой долей вероятности встретится с Эшли Барти. Дальше анализировать сетку на данном этапе особого смысла нет, любой успех станет лучшим достижение в карьере Элина и мы о нем не раз поговорим. Кстати, обладательница четвертого номера посева София Кенин в 1/4 потенциально сразится с Игой Свёнтек, которой проиграла прошлогодний финал на этих кортах. И какой из номеров посева лучше, 4 или 5 – в данной ситуации сказать сложно.





Основания для выхода Свитолиной в 1/4 финала есть. На грунте Элина выдала несколько неплохих матчей и даже турниров. Были победы над Мугурусой и Квитовой, но с настоящими монстрами пока что не получалось. В Штугурте Элина подавала на матч с Барти, но в итоге уступила. В Риме проиграла Свёнтек, но Ига на кортах Италии была слишком хороша. Единственное поражение, которое вызвало большие вопросы, состоялось в Мадриде. В первом круге Свитолина на тай-брейке уступила Жиль Тайхман, не реализовав 6 матчболов. Хочется верить, что это исключение из правил и Элина сможет находить настрой на более слабых соперниц, чтобы не случалось неприятных сенсаций, как в прошлом году с Подороской.

Наша вторая ракетка Даяна Ястремская, как и раньше, находится в подвешенном состоянии. Окончательного решения по ее «допинговому» делу нет, отстранения действует до суда. Поэтому Даяна будет смотреть Ролан Гаррос в качестве зрителя.



Марте Костюк выпал жестокий жребий, начинать придется против чемпионки-2016 Гарбинье Мугурусы. О травме испанки уже вспоминали, но в Париже она играет успешно и никогда в первом круге не вылетает. Марта, в свою очередь, из всех ТБШ Ролан Гаррос любит меньше всего, в ее случае это играет очень большую роль со знаком «-». Только вспомните, как она была сконцентрирована на US Open, который лидирует в ее персональном рейтинге.



Jimmie48 Photography. Марта Костюк



Катерина Козлова заявилась в основу по «защищенному» рейтингу, оппоненткой украинки станет австралийка Айла Томлянович. Грунтовый потенциал украинки позволяет рассчитывать на победу, но в данной встрече она фавориткой точно не будет. По крайней мере, результаты текущего сезона пока не очень. Но если физическое состояние будет на уровне, выход во второй круг на Павлюченкову реален.



Также через квалификацию в основу заслужено пробились Ангелина Калинина и Катарина Завацкая, но с жребием им тоже не повезло. Калинина сыграет с экс-первой ракеткой немкой Анжелик Кербер, для которой этот Ролан Гаррос – один из последних шансов оформить карьерный Шлем. Завацкой попалась еще более опасная соперница – гречанка Мария Саккари, занимающая 18-ю позицию в мировом рейтинге. Обе украинки показали отличную игру в квалификации и сохраняют какие-то шансы, но будем откровенны, для этого их соперницы должны сыграть ниже своего уровня.



Как это ни печально, но можем получить четыре вылета уже в первом круге. Хотелось бы, чтобы эти пессимистические прогнозы не сбылись. Молодое поколение всегда более голодно к победам, поэтому ждем и верим.

Матчи основной сетки Ролан Гаррос стартуют уже в воскресенье. Первым запуском в 12:00 на корты выйдут Катерина Козлова и Ангелина Калинина.