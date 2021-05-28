Манчестер Юнайтед может потратить летом 350 млн евро на трансферы

Уле Гуннар Сульшер хочет подписать четырех известных игроков

  • 28.05.2021 16:41
  • 871 просмотр
  • 1 комментарий
Манчестер Юнайтед может потратить летом 350 млн евро на трансферы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский «Манчестер Юнайтед» определил четыре основные цели в летнее трансферное окно.

Главный тренер клуба Уле Гуннар Сульшер хочет усилить состав центральным защитником Пау Торресом («Вильярреал»), опорным полузащитником Декланом Райсом («Вест Хэм»), атакующим полузащитником Джейдоном Санчо («Боруссия» Дортмунд) и нападающим Гарри Кейном («Тоттенхем»).

По данным источника, приобретение всех этих футболистов обойдется «красным дьяволам» примерно в 300 миллионов фунтов стерлингов (около 350 миллионов евро).

Напомним, в прошедшем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял 2-е место, а в Лиге Европы дошел до финала, где проиграл испанскому «Вильярреалу» (1:1, пен - 10:11).

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Источник — The Guardian

(3 голоса)

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Комментарии
    Гаврик Кировоградский
      Гаврик Кировоградский, 28.05.2021 17:50
    +2
    Губу конечно закатили порядочно
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
      Гаврик Кировоградский, 28.05.2021 17:50
    +2
    Губу конечно закатили порядочно
    Ссылка
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