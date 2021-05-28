Манчестер Юнайтед может потратить летом 350 млн евро на трансферы

Английский «Манчестер Юнайтед» определил четыре основные цели в летнее трансферное окно.

Главный тренер клуба Уле Гуннар Сульшер хочет усилить состав центральным защитником Пау Торресом («Вильярреал»), опорным полузащитником Декланом Райсом («Вест Хэм»), атакующим полузащитником Джейдоном Санчо («Боруссия» Дортмунд) и нападающим Гарри Кейном («Тоттенхем»).

По данным источника, приобретение всех этих футболистов обойдется «красным дьяволам» примерно в 300 миллионов фунтов стерлингов (около 350 миллионов евро).

Напомним, в прошедшем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял 2-е место, а в Лиге Европы дошел до финала, где проиграл испанскому «Вильярреалу» (1:1, пен - 10:11).