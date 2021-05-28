Ванат и Сикан – в основе Украины U-21 на матч с Узбекистаном

Сегодня, 28 мая молодежная сборная Украины U-21 в своем заключительном матче Международного турнира памяти Валерия Лобановского встречается с ровесниками из Узбекистана. Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стал известен состав сборной Украины на матч:
Украина U-21: Турбаевский, Драмбаев, Снурницин, Мураевский, Алефиренко, Литвиненко, Батагов, Бражко, Вьюнник, Сикан, Ванат
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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