Ворскла ведет переговоры с родным братом Оливье Тилля

Полтавский клуб может подписать еще одного игрока сборной Люксембурга

  • 28.05.2021 16:20
  • 783 просмотра
  • 2 комментария
Ворскла ведет переговоры с родным братом Оливье Тилля
© Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Тилль

21-летний полузащитник португальского «Насьоналя» и национальной сборной Люксембурга Венсан Тилль может перейти в «Ворсклу».

По информации источника, полтавский клуб ведет активные переговоры с перспективным хавбеком, в активе которого 3 гола и 7 ассистов в 38 поединках за главную команду Люксембурга.

Напомним, что в «Ворскле» выступает родной брат Венсана Тилля – Оливье.

Ранее сообщалось, что в шорт-листе «Ворсклы» находятся 20 потенциальных новичков.

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Источник — Динамомания

(2 голоса)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 28.05.2021 16:47
    0
    Старший Тилль всем доволен в Ворскле.И условиями и городом и атмосферой в клубе он об этом сам говорил так что младшего было бы не плохо тоже заполучить учитывая что он хороший игрок.
    Ссылка
    Александр Купцов
      Александр Купцов, 28.05.2021 16:42
    0
    с Венегрет Тиллем?)))
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 28.05.2021 16:47
    0
    Старший Тилль всем доволен в Ворскле.И условиями и городом и атмосферой в клубе он об этом сам говорил так что младшего было бы не плохо тоже заполучить учитывая что он хороший игрок.
    Ссылка
    Александр Купцов
      Александр Купцов, 28.05.2021 16:42
    0
    с Венегрет Тиллем?)))
    Ссылка
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