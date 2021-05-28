Ворскла ведет переговоры с родным братом Оливье Тилля

21-летний полузащитник португальского «Насьоналя» и национальной сборной Люксембурга Венсан Тилль может перейти в «Ворсклу».
По информации источника, полтавский клуб ведет активные переговоры с перспективным хавбеком, в активе которого 3 гола и 7 ассистов в 38 поединках за главную команду Люксембурга.
Напомним, что в «Ворскле» выступает родной брат Венсана Тилля – Оливье.
Ранее сообщалось, что в шорт-листе «Ворсклы» находятся 20 потенциальных новичков.
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Источник — Динамомания
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