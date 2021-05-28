В шорт-листе Ворсклы находятся 20 потенциальных новичков

18 июня полтавская команда начнет подготовку к новому сезону

  • 28.05.2021 12:58
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В шорт-листе Ворсклы находятся 20 потенциальных новичков
© ФК Десна Чернигов. Йоонас Тамм

Второй этап подготовки «Ворсклы», скорее всего, пройдет в Закарпатье на базе «Камелот».

По данным источника, в шорт-листе «Ворсклы» находятся 20 потенциальных новичков, среди них есть и несколько футболистов «Десны» и «Александрии», у которых летом заканчиваются контракты. С одним из них – черниговцем Йоонасом Таммом, уже проведены переговоры.

Предпринимаются усилия, чтобы в «Ворскле» остались Владислав Кулач, французский легионер Альюн и Георгий Цитаишвили, у которых летом заканчиваются соглашения с полтавчанами.

Все идет к тому, что за «Ворсклу» больше не будет выступать ветеран Павел Ребенок, хотя многое будет зависеть от того, найдут ли полтавчане на его позицию игрока посильнее.

Напомним, что «Ворскла» финишировала в чемпионате УПЛ на пятом месте и завоевала право выступать в еврокубках.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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