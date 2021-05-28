Президент Барселоны: «Мы не будем извиняться перед УЕФА. И пойдем в суд»

Жоан Лапорта не пойдет на уступки

  • 28.05.2021 14:30
  • 1662 просмотра
  • 3 комментария
Президент Барселоны: «Мы не будем извиняться перед УЕФА. И пойдем в суд»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не намерен извиняться перед УЕФА за участие в проекте Суперлиги, а также не будет платить штраф и готов идти в суд, если команду исключат из Лиги чемпионов сезона 2021/22.

«Я сказал президенту УЕФА, что мы не будем извиняться за Суперлигу. И не будем платить никакие штрафы. У нас есть право организовывать турниры».

«Если нас дисквалифицируют, то «Барселона» пойдет в Спортивный арбитражный суд».

«Готовы продолжать диалог с УЕФА, но если будут санкции, то мы готовы судиться и в CAS, и в обычных судах. Сидеть сложа руки клуб не будет», - сказал Лапорта.

УЕФА открыл дело против «Ювентуса», «Барселоны» и «Реала», которые все еще не вышли из проекта Суперлиги.

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Источник — Marca

(6 голосов)

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Комментарии
    Empty
    online
      Empty, 28.05.2021 15:08
    +2
    Владимир Копяк, 28.05.2021 14:57
    Бандиты из УЕФА привыкли всех брать на гоп-стоп. Но в этот раз не на тех нарвались.Я уверен, что через пару лет,а может и раньше, вся эта компашка во главе с Чеферином уйдет в небытие...
    Пусть другие бандиты катаю свой тупик на 3х вместо лч
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 28.05.2021 15:01
    +3
    Владимир Копяк, 28.05.2021 14:57
    Бандиты из УЕФА привыкли всех брать на гоп-стоп. Но в этот раз не на тех нарвались.Я уверен, что через пару лет,а может и раньше, вся эта компашка во главе с Чеферином уйдет в небытие...
    Верно, одни бандиты нарвались на другую братву, во главе с отморозком Пересом.
    Только от этого вторая свора бандитов, не стала честными ( Реал. Барса, Юве...)
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 28.05.2021 14:57
    0
    Бандиты из УЕФА привыкли всех брать на гоп-стоп. Но в этот раз не на тех нарвались.Я уверен, что через пару лет,а может и раньше, вся эта компашка во главе с Чеферином уйдет в небытие...
    Ссылка
    adidas77
      adidas77, 28.05.2021 15:01
    +3
    Владимир Копяк, 28.05.2021 14:57
    Бандиты из УЕФА привыкли всех брать на гоп-стоп. Но в этот раз не на тех нарвались.Я уверен, что через пару лет,а может и раньше, вся эта компашка во главе с Чеферином уйдет в небытие...
    Верно, одни бандиты нарвались на другую братву, во главе с отморозком Пересом.
    Только от этого вторая свора бандитов, не стала честными ( Реал. Барса, Юве...)
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 28.05.2021 15:08
    +2
    Владимир Копяк, 28.05.2021 14:57
    Бандиты из УЕФА привыкли всех брать на гоп-стоп. Но в этот раз не на тех нарвались.Я уверен, что через пару лет,а может и раньше, вся эта компашка во главе с Чеферином уйдет в небытие...
    Пусть другие бандиты катаю свой тупик на 3х вместо лч
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 28.05.2021 14:57
    0
    Бандиты из УЕФА привыкли всех брать на гоп-стоп. Но в этот раз не на тех нарвались.Я уверен, что через пару лет,а может и раньше, вся эта компашка во главе с Чеферином уйдет в небытие...
    Ссылка
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