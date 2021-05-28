Президент Барселоны: «Мы не будем извиняться перед УЕФА. И пойдем в суд»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не намерен извиняться перед УЕФА за участие в проекте Суперлиги, а также не будет платить штраф и готов идти в суд, если команду исключат из Лиги чемпионов сезона 2021/22.
«Я сказал президенту УЕФА, что мы не будем извиняться за Суперлигу. И не будем платить никакие штрафы. У нас есть право организовывать турниры».
«Если нас дисквалифицируют, то «Барселона» пойдет в Спортивный арбитражный суд».
«Готовы продолжать диалог с УЕФА, но если будут санкции, то мы готовы судиться и в CAS, и в обычных судах. Сидеть сложа руки клуб не будет», - сказал Лапорта.
УЕФА открыл дело против «Ювентуса», «Барселоны» и «Реала», которые все еще не вышли из проекта Суперлиги.
Источник — Marca
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Только от этого вторая свора бандитов, не стала честными ( Реал. Барса, Юве...)
Только от этого вторая свора бандитов, не стала честными ( Реал. Барса, Юве...)
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