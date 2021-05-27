Член совета ФИФА: «УЕФА может исключить Ювентус, Реал и Барсу из ЛЧ»

Эвелина Кристиллин расказала, что УЕФА и клубы может ждать затяжная борьба

  • 27.05.2021 23:07
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Член совета ФИФА: «УЕФА может исключить Ювентус, Реал и Барсу из ЛЧ»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Эвелина Кристиллин, член Совета ФИФА, рассказала, что в УЕФА серьезно относятся к делу против «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса», которые все еще не вышли из проекта Суперлиги.

Недавно УЕФА официально открыл дело, которое может завершиться исключением клубов из еврокубков. При этом в организации понимают, что процесс может затянуться.

«Довольно сложно было работать в дни, когда возник проект Суперлиги. Президент УЕФА Александар Чеферин был даже более злым, чем он казался, когда выходил к СМИ».

«Три клуба нарушили две статьи статута УЕФА. Одна из статей не предполагает определенной санкции, поэтому УЕФА может пойти по экстремальному пути. Исключение клубов - один из сценариев».

«Но мы понимаем, что тогда клубы пойдут в Спортивный арбитражный суд, а также могут обратиться в суды обычной юрисдикции. Так что ситуация тяжелая», - считает Кристиллин.

9 клубов, которые ранее объявили о выходе из Суперлиги, наказаны не будут.

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Источник — Football-Italia

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