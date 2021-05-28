Владислав ГЕЛЬЗИН: «Мы показали, что работаем на развитие футбола»

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин прокомментировал получение донецким клубом аттестата для участия в УПЛ в сезоне-2021/2022, который изначально был под вопросом.

«Несмотря на последние события, мы все равно рады, что получили аттестат. Были замечания по финансам, ДЮСШ, академии. Мы показали, что работаем на развитие футбола и считаю, что заслуженно получили аттестат», - сказал Гельзин.

Что касается будущего футбольного клуба «Олимпик», по словам Гельзина, окончательное решение о судьбе команды будет принято в начале июня.

Напомним, что «Олимпик» завершил сезон-2020/2021 на предпоследнем 13-м месте в таблице УПЛ, набрав 22 очка.