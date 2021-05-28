Тренер Кривбасса: «Кривой Рог стремится в элитный дивизион»

«Кривбасс» досрочно выполнил задачу и вышел в Первую лигу, а тренер Геннадий Приходько уверен, что Кривой Рог в итоге должен быть представлен в УПЛ.

- Во-первых, хочу поздравить всех болельщиков нашей команды. Кривой Рог заслуживает иметь команду не только в Первой лиге, но и в элите, куда мы все стремимся. Хочу поблагодарить футболистов, которые выполнили задачу на сезон. Мы шли к этой цели вместе весь год.

Также хочу выразить благодарность болельщикам, которые нас всегда поддерживали и вдохновляли. Ну и, конечно, благодарность руководству, которое выразило нам доверие, чтобы выполнить эту миссию, а мы ее выполнили.

- Хватит команде мотивации на два матча, которые остались?

- Однозначно. Мы серьезно настраиваемся на «Металл». Будет хорошая игра, ведь встретятся, можно так сказать, финалисты Второй лиги группы Б. «Кривбасс» отправляется в Харьков продемонстрировать хороший футбол и только за победой.